Kadir Topbaş için İBB’de cenaze töreni düzenlenecek

İBB’den yapılan açıklamada, Topbaş için yarın saat 12.30’da, Saraçhane Yerleşkesi önünde cenaze töreni düzenleneceği bildirildi. Açıklamada, "Merhum Topbaş’a, sizlerle birlikte tüm meslektaşlarımız adına da Allah’tan rahmet diliyoruz." denildi. Kadir Topbaş için yarın öğle namazını müteakip Fatih Camisi’nde cenaze namazı kılınacak.

Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş, gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu. Işık sosyal medya hesabından, "Az önce Kadir Topbaş 'ın oğlu Ömer Topbaş'la konuştum. "Babam covid'i atlattı ama sonrasında bağışıklığın düşmesiyle çoklu organ yetmezliği gelişti ve tekrar yoğun bakıma alındı. 30 dakika önce de babamı kaybettik" dedi. Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin." açıklamasında bulundu.

AA