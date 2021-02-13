Türkiye Kadir Topbaş için İBB’de cenaze töreni düzenlenecek

Kadir Topbaş için İBB’de cenaze töreni düzenlenecek

Türkiye

Kadir Topbaş için İBB’de cenaze töreni düzenlenecek

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş için yarın İBB’nin Saraçhane Yerleşkesi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

13 Şubat 2021, Cumartesi 19:44 Son Güncelleme:
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İBB’den yapılan açıklamada, Topbaş için yarın saat 12.30’da, Saraçhane Yerleşkesi önünde cenaze töreni düzenleneceği bildirildi. Açıklamada, "Merhum Topbaş’a, sizlerle birlikte tüm meslektaşlarımız adına da Allah’tan rahmet diliyoruz." denildi. Kadir Topbaş için yarın öğle namazını müteakip Fatih Camisi’nde cenaze namazı kılınacak.

Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş, gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu. Işık sosyal medya hesabından, "Az önce Kadir Topbaş 'ın oğlu Ömer Topbaş'la konuştum. "Babam covid'i atlattı ama sonrasında bağışıklığın düşmesiyle çoklu organ yetmezliği gelişti ve tekrar yoğun bakıma alındı. 30 dakika önce de babamı kaybettik" dedi. Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin." açıklamasında bulundu.

AA

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