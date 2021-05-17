KAD–Kova / GAD–Aslan

İnsanlığın tekâmülünde aktif rol oynamak üzere buradadır.

Ruhumuzun aslında derinliklerinde çok iyi bildiğimiz ama bize unutturulduğu için bu günkü bilinçle hatırlamaya çalıştığımız bu sorunun cevabı aslında doğum haritamızdaki Ay Düğümleri yerleşiminde gizlidir. Astrolojik olarak düğümler, uzun bir ipliğin parçası gibi kendi yaşamlarımızı anlamamıza yarayan büyük anahtarı temsil eder.

Kuzey Ay Düğümü, bilinmeyeni temsil eden karmik bir noktadır. Bilinmeyeni keşfettikçe büyürüz. Önceki yaşamında yeterince üstlenmediğimiz veya tamamlayamadığımız olaylar, etkiler; şu anki yaşam süresindeki karşımıza çıktığında farkındalıkla karmik enerjiyi tamamlamak için doğum haritamızdaki KAD yerleşim bilgilerimizin önemi çok büyüktür.

Kuzey Ay Düğümüne transitlerin herhangi bir etkisinde, hayatımızda yapmamız beklenen değişiklikler almamız gereken dersleri ve fırsatları kaçırmamamız için bilinçli olmamız gerektiğini gösterir; bunlar, gelişmemiz ve büyümeniz için gerekli değişimlerdir.

Güney Ay Düğümü, geçmişimizi temsil eder ve hayata geçirdiğimiz becerilerimizi, eğilimlerimizi, dayanıklılığımızı ve alışkanlıklarımızı da kapsamaktadır. İçgüdüsel ve otomatik olan davranışlarımızın türünü gösterir. Ayrıca bizim güvenlik alanımızı da temsil eder, fakat unutmayalım ki; o sığınakta fazla kalırsak tembelleşebilir ve gerileyebiliriz.

Güney Ay Düğümü, geçmişten getirdiğimiz ve en iyi yapmayı bildiğimiz enerjidir. Otomatik olarak olaylardaki davranış modelimizdir. Arkamızda kalan, bugüne dek kat ettiğimiz yoldur.

Ruhumuzun bu hayatta ilerlemesi gereken yolu Kuzey Ay Düğümüyle, ruhumuzun geçmişten getirdikleri ise Güney Ay Düğümüyle bağdaştırılır.

Yapılması gereken Güney Ay Düğümünün temsil ettiği yeteneklerimizi ve dayanma gücümüzü kullanarak Kuzey Ay Düğümü yolunda ilerlemektir. Ruhumuzun en derinlerinde kayıtlı olan Yaşam amacımızın yolunda…

Kuzey Ay Düğümünüze hitap eden kristalleri ve taşları, kendi doğum anınızdaki Kuzey Düğümü bilgilerinizle kişisel ve ruhsal olarak büyümek için tatbik ederseniz, sizi oldukça destekleyecektir. Transitler ve ilerletmelerde açılara ve gezegenlere yönelik taşları da eklemeyi ihmal etmemelisiniz.

Güney Ay Düğümünüz ile ilgili kristaller ve taşlar da size daha önceki yaşam süreçlerinizde geliştirdiğiniz beceri ve yetenekleri bu yaşam dilimizde etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olurlar.

Her zaman bahsettiğim gibi, taşlar size yardım etmek için burada yaşayan canlı varlıklardır. Bunlar, dünyanın tüm ruh çocuklarının gelişmesine yardım etmenin bir yolu olan çok güçlü araçlardır. Taşlar, dünya ananın bilgeliği ve sevgisidir, bu konularda sayısız güzel dönüşüm örnekleri mevcuttur. Cebinizde taşıdığınız bir kristali kullanmak onlarla çalışmanın harika bir yoludur ve ayrıca bunun için bir bileklik veya kolye takmanızı da tavsiye ederim, çünkü yaşam amacı çok önemlidir. Kolye, küpe veya bileklik olsun, taş sizi neden gerçekten burada olduğunuza bağlı tutmak için günlük bir enerjetik koruyucu ve hatırlatıcı haline gelebilir.

KAD–Kova / GAD–Aslan

Yaşam Amacınız: İnsanlığın tekâmülünde aktif rol oynamak üzere buradadır.

Hayat amacını tatbik ederken ihtiyaç duyduğu taşlar ve ya kristaller; Kunzit, Fuksit, Kutsal Mavi Akik, Manyetit, Akuamarin, Larimar, Mor Florit, Angelit, Sarı Jasper, Sitrin

Topluma ve toplumsal kardeşliğe önem veren bir yoldasınız. İnsanlığın gelişimine katkı sağlamak için buradasınız. Sizin için insanlığın geleceği, bireysel olarak kendi geleceğinizden daha önemli olmalıdır. Kunzit koşulsuz aşka alan yaratır ve manevi tekâmülünüzü engelleyebilecek herhangi bencilliği ortadan kaldırır. İdealist yapınızla toplumun ideallerine hizmet etmekten geri durmazsınız. Toplumun farkındalığını yükseltmek, kolektif bilincin uyanışına katkıda bulunmak üzere bilgi paylaşmak, bilgiyi yaymak en büyük amacınızdır. Akuamarin bu ideallerinizi destekler.

Kutsal Mavi Akik bilgi yaymanıza, yeni bilgiyi eski olanla bağlayabilmenize yardımcı olur. Kova geleceğe yönelik şeyleri ifade etmekle birlikte, kadim bilgilerle de bağlantılıdır. Bu yüzden geçmişin bilgelik dolu bilgilerini de tabanda kullanır. Astroloji bunlardan sadece bir tanesidir. Holistik Fuksit taşı bütünün hayrına yaptığınız işlerde en büyük destekçinizdir. İnsanlığın kardeşliği için yaptığınız idealist çalışmalarda Boji taşlarının faydası tartışılmazdır.

Bazı zamanlarda değişimi sağlamak kolay olmaz, fikirsel anlamda çatışmalı olur veya mücadele gerektirir. Böylesi dönemlerde Sarı Jasper size güç verir. Mor Florit ise fikirsel çatışmayı iş birliğine çevirmenizde size yardımcı olur.

Angelit, insanoğlunun evrimine katkı sağlamaya gayret ettiğiniz alanlarda sizi destekler. Kendi hayatınızdaki değişimleri yaratabilmek veya bunlara adapte olabilmek açısından da yine bu taştan faydalanabilirsiniz.

BIRAKILMASI GEREKENLER: İnatçılık ve dik başlılık, aşk ve oyunda risk almak, aşırılığa kaçmak, kibirli tepkiler.

GELIŞTIRILMESI GEREKENLER: Objektif olmak, gruplara aktif katılım sağlamak, eşitliği fark etmek, dostluk için arzu duymak.