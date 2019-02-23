Kadroya alınan taşerona ücret ve kıdem artışı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl startını verdiği, milyonlarca taşeron işçinin kadroya geçiş çalışmaları tamamlanırken, bu süreçte hem gelirleri arttı hem de özlük hakları iyileştirildi. İşçiler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katı promosyon alırken, devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye de yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde ikramiye (tediye) verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşeron işçilerin asgari ücret altında kalan ücretlerinin düzeltilmesi için kamu kurumlarına yazı gönderdi. Bakanlık yazıda, kadroya geçen taşeron personelden günlük çıplak brüt ücretleri 85.28 lira altında kalan işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi. Bakanlık yüzde 4 zammın, bu miktarın üzerine uygulanmasını istedi. Çalışanların bin 800 lira olan maaşları 2 bin 20 liraya yükseltilirken, toplu iş sözleşmesinden kaynaklı yüzde 4 zamla birlikte 2 bin 100 lira oldu.

TEDİYELER DE ARTTI

Brüt asgari ücrete bağlı olan ilave tediyeler, asgari ücretin artmasıyla birlikte yükseldi. Çalışanlara 2019 yılı içerisinde 3 bin 164 liralık ilave tediye ödemesi yapılacak. Tediyeler, 4 ayda bir 791 lira olarak ödenecek. Böylece işçilerin aylık maaşlarına otomatikman 264 lira eklenmiş oldu.

KIDEM DÜZENLEMESİ SEVİNDİRDİ

Taşeronlara ilişkin kıdem tazminatlarının muhatapları konusu da çözüme kavuştu. Meclis'te kabul edilen yasa teklifine göre, taşeron işçilerin emeklilik süreçlerinde veya kıdem tazminatları esas alınan hesaplamalar kapsamında, kıdem tazminatlarını alt işveren ödeyecek. Taşeron işçiye ödenen kıdem tazminatının 11 Eylül 2014'ten sonraki kısmı için kamu kurum ve kuruluşları tarafından taşeron şirkete gönderilen davalar hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek. (SABAH)