Magazin Kadroya usta oyuncu Gülsen Tuncer de katıldı

Kadroya usta oyuncu Gülsen Tuncer de katıldı

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Kadroya usta oyuncu Gülsen Tuncer de katıldı

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, perşembe akşamlarının heyecanla takip edilen dizisi ‘Sol Yanım’, hikayesi ve zengin oyuncu kadrosu ile ekranda olduğu kadar sosyal medyada da ilgi görüyor. Dizinin kadrosuna katılan son isim ise Gülsen Tuncer oldu.

13 Ocak 2021, Çarşamba 20:11 Son Güncelleme:
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Sol Yanım’ın yedinci bölümünde kadroya usta oyuncu Gülsen Tuncer katılıyor.  

Gülsen Tuncer, Selim’e aşırı düşkün babaanne Berrin karakterine hayat verecek. Selim’in doğum gününde yaşadığı şokun ardından babasıyla tartışınca, babaannesi Berrin İstanbul’a geliyor. 

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Berrin Kutlusay dengeleri alt üst edecek! 

Torunlarına düşkünlüğüyle bilinen Berrin, otoriter tavrıyla İhsan’ı dize getirecek. Selim’in düzenini bozmamak için otele yerleşmeye karar veren Berrin, burada Serra ile tanışacak. Serra’nın Selim’in sevgilisi olduğunu bilmeyen Berrin, Serra ile ufak bir sürtüşme yaşayacak. 

Yönetmenliğini Barış Yöş’ün üstlendiği, senaryosu Melis Civelek imzasını taşıyan ‘Sol Yanım’, görkemli prodüksiyonu ile çarpıcı öyküsü ile ezberleri bozmaya hazırlanıyor. Dizinin başrolünde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman yer alıyor. 

Sol Yanım 7. bölüm fragmanı


Gülsen Tuncer kimdir?

Gülsen Tuncer 1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ortaokul eğitimini İstanbul Kız Lisesi'nde gören Tuncer Lise eğitimi için Tarhan Koleji'ne yazıldı. Burada Yıldız Kenter, Melih Cevdet Anday, Ahmet Kutsi Tecer, Sabahattin Kudret Aksal ve Samih Nafiz Tansu 'dan gibi önemli isimlerden eğitim aldı. İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Nişantaşı,LCC Lisan ve Kültür Merkezi'nde Ayla Algan ve Beklan Algan'dan tiyatro, Selma Berk'ten şan, Seyit Mısırlı'dan eskrim eğitimi aldı aynı zamanda öğrenci temsilciliği yapan başarılı bir öğrenciydi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tepebaşı sahnesinde ve Ankara Çağdaş sahnesinde yöneticilik yapan Tuncer, 37 filmde yönetmen yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Profesyonel tiyatro oyunculuğuna 1968 yılında Gülriz Sururi- Engin Cezzar tiyatrosunda "Zilli Zarife" oyunu ile başlamıştır. Konservatuar döneminde "Ertuğ Koruyan", Deniz Türkali, "İbrahim Bergman", "Mehmet Çerezcioğlu" ve Mustafa Alabora ile birlikte altı arkadaş Grup 6 Tiyatrosu'nu kurmuş, Erdek şenliklerini düzenlemişlerdir.

İstanbul TRT radyosunda birçok şiir, radyo tiyatrosu, kültürel programı seslendirmiş, TRT televizyon programlarında sanatçılarla söyleşiler yapmıştır. Sinema ve tiyatro çalışmalarının yanı sıra yurt içi ve yurtdışında tek kişilik, metnini kendi hazırladığı okuma tiyatroları, şiir resitalleri ve müzikli gösteriler hazırlamış ve sunmuştur.

İstanbul ve ülkemizin birçok yerinde demokratik örgütlerin, belediyelerin festivallerini yönetmiş, sunuculuğunu ve danışmanlığını yapmıştır. Altınoluk Belediye Kültür Festivali' nin isim annesi olan başarılı oyuncu festivale "Yaşama Saygı" adını koymuştur. Türkiye' de ilk kez denenen bir kuartet eşliğinde türkülerimizi caz formunda söylemişlerdir.

Sanat çalışmalarının yanı sıra, dönemin, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ahmet İsvan' ın danışmanlığını yapmıştır. Milletvekili seçimlerine ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı seçimlerine bağımsız adaylığını koymuştur. Mimar arkeolog Mustafa Uz denetiminde İzmir – Teos antik şehir kazısında iki sezon kazı yöneticiliği yapmıştır.

Eğitmenliğe Yalçın Tura'nın davetiyle İ.T.Ü. Konservatuarında "Sahne Estetiği" ve "Oyunculuk" dersleri vererek başladı. Halen TÜRSAK'ta (Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı) sinema ve tiyatro oyunculuğu dersleri vermekte olup, SAKM'nde de (Sadri Alışık Kültür Merkezi) tiyatro tarihi, oyunculuk bilgisi ve dramaturji dersleri vermektedir.

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