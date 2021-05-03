KAD–Yay / GAD–İkizler

Spontane ve dürüst iletişim sağlamak üzere buradadır.

Mavi Dantel Akik-Yosun Akik

Ruhumuzun aslında derinliklerinde çok iyi bildiğimiz ama bize unutturulduğu için bu günkü bilinçle hatırlamaya çalıştığımız bu sorunun cevabı aslında doğum haritamızdaki Ay Düğümleri yerleşiminde gizlidir. Astrolojik olarak düğümler, uzun bir ipliğin parçası gibi kendi yaşamlarımızı anlamamıza yarayan büyük anahtarı temsil eder.

Kuzey Ay Düğümüne transitlerin herhangi bir etkisinde, hayatımızda yapmamız beklenen değişiklikler almamız gereken dersleri ve fırsatları kaçırmamamız için bilinçli olmamız gerektiğini gösterir; bunlar, gelişmemiz ve büyümeniz için gerekli değişimlerdir.

Güney Ay Düğümü, geçmişimizi temsil eder ve hayata geçirdiğimiz becerilerimizi, eğilimlerimizi, dayanıklılığımızı ve alışkanlıklarımızı da kapsamaktadır. İçgüdüsel ve otomatik olan davranışlarımızın türünü gösterir. Ayrıca bizim güvenlik alanımızı da temsil eder, fakat unutmayalım ki; o sığınakta fazla kalırsak tembelleşebilir ve gerileyebiliriz.

Güney Ay Düğümü, geçmişten getirdiğimiz ve en iyi yapmayı bildiğimiz enerjidir. Otomatik olarak olaylardaki davranış modelimizdir. Arkamızda kalan, bugüne dek kat ettiğimiz yoldur. Ruhumuzun bu hayatta ilerlemesi gereken yolu Kuzey Ay Düğümüyle, ruhumuzun geçmişten getirdikleri ise Güney Ay Düğümüyle bağdaştırılır.

Yapılması gereken Güney Ay Düğümünün temsil ettiği yeteneklerimizi ve dayanma gücümüzü kullanarak Kuzey Ay Düğümü yolunda ilerlemektir. Ruhumuzun en derinlerinde kayıtlı olan Yaşam amacımızın yolunda…

Kuzey Ay Düğümünüze hitap eden kristalleri ve taşları, kendi doğum anınızdaki Kuzey Düğümü bilgilerinizle kişisel ve ruhsal olarak büyümek için tatbik ederseniz, sizi oldukça destekleyecektir. Transitler ve ilerletmelerde açılara ve gezegenlere yönelik taşları da eklemeyi ihmal etmemelisiniz.

Güney Ay Düğümünüz ile ilgili kristaller ve taşlar da size daha önceki yaşam süreçlerinizde geliştirdiğiniz beceri ve yetenekleri bu yaşam dilimizde etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olurlar.

Her zaman bahsettiğim gibi, taşlar size yardım etmek için burada yaşayan canlı varlıklardır. Bunlar, dünyanın tüm ruh çocuklarının gelişmesine yardım etmenin bir yolu olan çok güçlü araçlardır. Taşlar, dünya ananın bilgeliği ve sevgisidir, bu konularda sayısız güzel dönüşüm örnekleri mevcuttur. Cebinizde taşıdığınız bir kristali kullanmak onlarla çalışmanın harika bir yoludur ve ayrıca bunun için bir bileklik veya kolye takmanızı da tavsiye ederim, çünkü yaşam amacı çok önemlidir. Kolye, küpe veya bileklik olsun, taş sizi neden gerçekten burada olduğunuza bağlı tutmak için günlük bir enerjetik koruyucu ve hatırlatıcı haline gelebilir.

KAD–Yay / GAD–İkizler

Yaşam Amacınız: Her şeyi detayına inerek sorgulama ve mantıkla açıklama eğilimini azaltarak, sezgilerini dinlemek, kendi yüksek bilincine yönelmek, etik ve ahlaki değerler üretmek, spontane ve dürüst iletişim sağlamak üzere buradadır.

Hayat amacını tatbik ederken ihtiyaç duyduğu taşlar ve ya kristaller; Mavi dantel akik, Selenit, Kristal kuvars, Kyanit, Angel aura kuvars, Mavi Turmalin, Selestit, Yosun akik

Angel Aura Kuvars; meditasyon yapmak ve sezgilere yönelmenizi sağlayarak iç sesinizi dinlemeniz yönünde destek verecektir. Selenit; sezgisel zihninizi açacak ve sizi dünyanın yoğun titreşim alanının ötesine taşıyacak taşlardan biridir. İlahi ve yüce bilgilere yönelmek, size İkizler olma yolunda başarılı kılacaktır

Mavi dantel akiğin iletişim kabiliyeti oldukça yüksektir. Dantel akik iletişimde zorlanan, sesini çıkaramayan veya konuşması ile etkilemek isteyen kişiler için yararlıdır. Konuşurken kendine güven ve cesaret verir. Başkalarından onay ihtiyacını azaltması, özgürce hareket edebilmesine imkân sağlayacaktır. Dürüst ve açık iletişim kurması, başkalarının duymak istediği şeyler yerine gerçek fikirlerini söylemesi, ona gerçek dostlar kazandıracaktır. Mavi Dantel Akik ile kurduğu cümlelerde kullandığı kelimelerin enerjisini güçlü kılar. Karşısındaki kişiye etkili bir şekilde anlatmak istediğini anlatmasına yardımcı olur. Bu taş başkalarının görüşlerinden çekindiği veya kendinden kuşku duyduğu için ifade güçlüğü çekenlere de faydalıdır.

Zihniniz çabuk çalıştığından ve aynı anda birçok şeyi birden yapmak istediğinizden, sabırsızlık veya bilgiyi alıp verme konusundaki acelecilik sizi zorlayan yönlerinizden biridir. Sabırsızlığınız, her şeyi hızlı bir şekilde öğrenme arzunuz, birçok farklı yöne sürüklenmenize de yol açıyor olabilir. Bu sizde negatif bir ruh hali ya da huzursuzluk hissi yaratabilir. Mavi Turmalin olumsuz enerjiyi boşaltmanıza yardımcı olur ve dağılmanızı ya da sürüklenme eğiliminizi dengeler.

Doğada vakit geçirmeye, meditasyon benzeri içe dönüş teknikleri uygulamaya karar verdiğinizde elinize bir Serafinit alın. Serafinit sakinleşmenize, dinginleşmenize, iç dünyanıza dönebilmenize, sezgilerinizi takip edebilmenize, ruhsal iletişimi sağlayacak kanalları açmanıza yardımcı olur.

Kararsızlığın ve ikilemlerin üstesinden gelmeli, kendine güvenerek ve iç sesini dinleyerek doğru yolu bulacağına inanmalıdır. Yosun akik bir kolye ile bu deneyimde yol kat edebilir ve kolaylık kazanabilir.

BIRAKILMASI GEREKEN: Kararsızlık, dedikodu yapmak, sabırsızlık, sezgiselliği mantıkla geçersiz kılmak

GELIŞTIRILMESI GEREKEN: Ruhsallığa ve sevgiye önem vermek, açık sözlü iletişim, kendine itaat etmek, tek başına doğada zaman geçirmek.