Türkiye Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

28 Ekim 2021, Perşembe 20:31 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 16.00 sıralarında Suşehri ile İmranlı ilçeleri arasındaki Cevizli köyü yakınlarında meydana geldi. Hacı Demir yönetimindeki 58 T 6253 plakalı taksi, karşı yönden gelen Recep Dutkun yönetimindeki 34 GR 8425 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Hasan Ayan hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Yusuf Ayan, Recep Dutkun ve taksi şoförü Hacı Demir ise yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ (Sivas) (DHA)

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