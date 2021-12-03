Türkiye Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

Türkiye

Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

Bursa'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

03 Aralık 2021, Cuma 00:22 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 22.45 sıralarında İznik-Elbeyli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ş. idaresindeki 16 H 6034 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada karşından gelen Serdar B. idaresindeki 34 HCV 66 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kazada otomobilde bulunan Zeynep B., Alya B.ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BURSA (İHA)

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