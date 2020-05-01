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Magazin Kafalar karıştı! Boşanmanın sebebi bu arkadaşlık mı?

Kafalar karıştı! Boşanmanın sebebi bu arkadaşlık mı?

Magazin

Kafalar karıştı! Boşanmanın sebebi bu arkadaşlık mı?

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan'ın boşanmasının nedeni Chloe'nin Merve Şentürk ile arkadaşlığı mı? Bekir Saçar - bekir.sacar@posta.com.tr / #cumapostası

01 Mayıs 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan, bulduğu her fırsatta Miami’ye gider ve orada yaşayan arkadaşı Merve Şentürk’ün evinde kalırdı. Miami’nin çılgın eğlencelerinde kız kıza sabahın ilk ışıklarına kadar gezer tozarlardı. Hatırlıyorsanız ikili, 14 Ekim 2018’de ‘Miami Sea Spice’ adlı kulübün ‘happy hour’ denilen akşamüstü partisinden çıktıktan sonra Merve’nin alkollü kullandığı motosikletle kaza geçirmiş, Chloe hastanelik olmuştu.

Samimiyeti dillerde

Miami’de yaşayan Türk arkadaşlarım Merve ile Chloe arasında özel bir arkadaşlık olduğunu söyledi ve çektikleri bazı fotoğrafları gönderdi. İki sıkı dost Miami gecelerinde çılgın ve sıra dışı kulüplerde gönüllerince eğleniyorlarmış. Merve’nin eşi Ersun, çılgın gece hayatına kendini kaptıran eşinden, Chloe ile samimi arkadaşlığına mani olamadığı için boşanmış. Bu dedikodular Serdar Ortaç’ın da kulağına gitmiş. Serdar’ın Chloe’den boşanma sebeplerinden biri de olduğu söyleniyor.

Hastalık sonrası ödül dopingi

Uluslararası birçok ödüle sahip ünlü tasarımcı Zeynep Fadıllıoğlu, geçtiğimiz günlerde koronavirüs sebebiyle hastanede tedavi görmüştü. Hastalıktan yeni kurtulan Fadıllıoğlu’na İngiltere’den gelen bir haberle moral dopingi yaptı.

Tasarımcı, ünlü bir iş insanını muhteşem Boğaz manzarasına sahip şehir dubleksi evini dekore etmişti. Yaptığı dekorasyon Londra’da düzenlenen ‘Tasarım ve Dekorasyon Oscar’larında ‘Yılın Modern Tasarımı Ödülü’nü kazandı. Tebrikler.

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