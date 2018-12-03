Kafası çalışmayan cihaz kalmayacak

Samsung Electronics Türkiye, Mobil İş Birimi Strateji ve Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin 2021’e kadar neler yapacaklarını anlattı. Samsung’un günde 40.7 milyon dolarlık Ag-Ge yatırımı yaptığını söyleyen Öztekin, önümüzdeki dönemde telefonda olduğu gibi bulaşık-çamaşır makinesi, TV ve buzdolaplarını da yapay zekayla donatacaklarını söyledi.

SORUMLULUK MAKİNEDE

Anıl Öztekin bu tür makinelere ilişkin şu ipuçlarını verdi: “Bulaşık ve çamaşır makineleri ürünlerin kirlilik derecelerine göre programı kendileri seçebilecek. Buzdolapları içerisindeki ürünlere göre yemek tarifi verebilecek. TV’ler akıllı asistan gibi kullanılabilecek. Süpürgeler evi kendi kendine süpürürken etrafı da gözleyecek gereksiz yanan ampülleri kapatacak.”

22 MİLYAR DOLAR...

320 bin civarındaki çalışanlarının 5’te 1’inin araştırmacılardan oluştuğuna dikkat çeken Anıl Öztekin şunları söyledi: “3 yıl içerisinde yapay zeka, nesnelerin interneti, 5G gibi gelişmekte olan teknolojilere 22 milyar dolar yatırım yapacağız. Kısa süre içerisinde 5 ülkede Yapay Zeka Araştırma Merkezleri kurduk. Nesnelerin interneti hızla yoğunluk kazanıyor.”

ORTA SEGMENTE HÜCUM

Anıl Öztekin, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak tüketicinin orta segment cihazlara ağırlık verdiğine de vurgu yaptı. Öztekin, “Her segmente uygun, ulaşılabilir ancak kaliteli akıllı telefonlar üretiyoruz. Örneğin en ucuz cep telefonumuz Galaxy J2-Core’un satış fiyatı 999 liradır. Hedefimiz en gelişmiş ürünü en uygun fiyata satmak” diye konuştu.

Murat GÜLDEREN / POSTA