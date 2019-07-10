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Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk güçlükle kurtarıldı

Düzce’de, cam kenarında oyun oynarken kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu ekipler kurtardı

10 Temmuz 2019, Çarşamba 21:09
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Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk güçlükle kurtarıldı

Kalıcı konutlar 10. bölgedeki Düzkent sitesinde yaşayan Remziye A, 3 yaşındaki kızını bodrum kattaki evlerinde bırakarak camın önündeki komşularıyla sohbet etmeye gitti.

Bir süre sonra annesine bakmak üzere demir korkulukların bulunduğu cama gelen kız çocuğunun kafası, oyun oynarken korkuluklarda sıkıştı.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Anne ve komşuları, çocuğu bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Evin kapısının kapalı olması nedeniyle dışarıdan müdahalede bulunan ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.

Evin kapısının çilingirle açılmasının ardından, korkudan ağlayan kız çocuğu annesine sarıldı.

AA

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