Kafe ve restoran kararıyla ilgili tüm detaylar! Hangi şehirlerde kafe ve restoranlar açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Son dakika haberine göre kafe ve restoranların açılmasıyla ilgili karar bugün kabine toplantısında verildi. Karara göre kafe ve restoranların açılış tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok yüksek riskli iller dışında kafe ve restoranlar Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile 19:00 arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecek. " ifadelerini kullandı.
01 Mart 2021, Pazartesi 20:25 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... Tüm Türkiye'nin gözü kulağı bugün yapılan kabine toplantısındaydı. Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir çok konuda alınan kararları peş peşe açıkladı. Milyonlarca kişinin merak ettiği 'Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?' sorusu da bugün yapılan toplantının ardından cevap buldu.
KAFE VE RESTORANLAR İÇİN KARAR VERİLDİ
Toplantıda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak dört kategoriye ayrılan illerdeki risk durumuna göre lokantaların açılmasıyla ilgili karar verildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile 19:00 arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecekler" ifadelerini kullandı.
İLLER İÇİN RENK KODLARI NEDİR?
MAVİ -Düşük Koronavirüs Riski: 100 binde 10’un altında vaka görülen iller
SARI-Orta Koronavirüs Riski: 100 binde 11-35 arası vaka görülen iller
TURUNCU- Yüksek Koronavirüs Riski : 100 binde 36-100 arası vaka görülen iller
KIRMIZI- Çok Yüksek Koranavirüs Riski: 100 binde 100’ün üstünde vaka görülen iller.
Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...
ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...
YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.