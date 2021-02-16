Kafe ve restoranlar açılıyor: 45 dakika oturma sınırı gelecek

Son birkaç hafta içerisinde hem mutasyon hem de vaka sayılarının artması nedeniyle yaşanan “değerlendirme sürecinin” ardından bir dizi kararlar alınacak. Vaka sayısının geriye doğru seyrinin devam etmesi durumunda mart ayı için daha önce planlanan çalışmaların hayata geçilebileceği belirtiliyor. Sadece, yöntem ve kurallarda bazı değişiklikler yapılacağı konuşuluyor.

Kapasiteye yüzde 30 sınırı

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Hükümette ve Sağlık Bakanlığı’nda yapılan değerlendirme toplantılarında, ortaya atılan ilginç öneriler var. Buna göre bulaşın azaltılması için kafe, restoran ve lokantaların kapalı bölümlerinin sadece yüzde 30 kapasiteyle açılması ile oturma süresinin 45 dakikayla sınırlandırılmasını önerenler oldu. Bu mekânların açık alanlarının ise yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği belirtildi.

Eğitim planı da masada

Öğretim kurumlarıyla ilgili kararların da aşamalı olarak hayata geçirilebileceği belirtiliyor. Mart ayında daha önce planlandığı gibi ortaöğretimdeki eğitimin başlayabileceği, üniversitelerle ilgili ayrı bir planlama yapılacağı ifade edildi. YÖK’ün üniversitelere yaptırdığı online eğitim ve bundan sonraki süreçle ilgili anketin sonuçlarının da hükümete iletildiği kaydediliyor. İddiaya göre, üniversitelerin yüz yüze eğitim için ikinci dönemlerinin uzatılabileceği ve eğitimin 1 Ağustos’a kadar sürebileceğine ilişkin yorumlar yapılıyor.











