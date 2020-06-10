Türkiye Kafelerin saati değişti, düğün salonları açılıyor! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Kafelerin saati değişti, düğün salonları açılıyor! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar

Kafelerin saati değişti, düğün salonları açılıyor! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar

Türkiye

Kafelerin saati değişti, düğün salonları açılıyor! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin yeni normalinde kalkan yasakları tek tek sıraladı. 65 yaş yaş üstü ve 18 yaş ve altı için karar verildi. Kafelerin çalışma saatleri değişti. Düğün salonlarının açılacağı tarih belli oldu. İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar...

10 Haziran 2020, Çarşamba 09:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan, halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını belirterek, toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:

65 yaş ve üstü için yasak kalktı 

Uzun süredir dışarı çıkamayan ve bir süredir pazar günleri izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlara yasak kalktı. Yeni karara göre 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.

18 yaş altına bir şart var 

18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalktı.

Düğün salonları açılıyor

Bir diğer merak edilen konu ise nikah ve düğün salonlarıydı. Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak.

Lokanta ve kafelerin kapanış saati 

Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22'idi. Son açıklamaya göre kapanış saati değişti. Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldı.

Sinema 1 Temmuz'dan itibaren serbest 

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.

İlgili Haberler
Parklarda sosyal mesafeye uyulmayan görüntüler Erdoğan'ı kızdırdı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
AYM Başkanı: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye bu yoldan geri dönemez
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Denize giren 18 yaş ve altı çocukları bekçiler uyardı