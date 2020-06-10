Kafelerin saati değişti, düğün salonları açılıyor! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin yeni normalinde kalkan yasakları tek tek sıraladı. 65 yaş yaş üstü ve 18 yaş ve altı için karar verildi. Kafelerin çalışma saatleri değişti. Düğün salonlarının açılacağı tarih belli oldu. İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar...
10 Haziran 2020, Çarşamba 09:30 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan, halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını belirterek, toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:
65 yaş ve üstü için yasak kalktı
Uzun süredir dışarı çıkamayan ve bir süredir pazar günleri izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlara yasak kalktı. Yeni karara göre 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.
18 yaş altına bir şart var
18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalktı.
Düğün salonları açılıyor
Bir diğer merak edilen konu ise nikah ve düğün salonlarıydı. Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak.
Lokanta ve kafelerin kapanış saati
Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22'idi. Son açıklamaya göre kapanış saati değişti. Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldı.
Sinema 1 Temmuz'dan itibaren serbest
Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.