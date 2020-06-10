Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan, halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını belirterek, toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:

65 yaş ve üstü için yasak kalktı

Uzun süredir dışarı çıkamayan ve bir süredir pazar günleri izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlara yasak kalktı. Yeni karara göre 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.

18 yaş altına bir şart var

18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalktı.

Düğün salonları açılıyor

Bir diğer merak edilen konu ise nikah ve düğün salonlarıydı. Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak.

Lokanta ve kafelerin kapanış saati

Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22'idi. Son açıklamaya göre kapanış saati değişti. Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldı.

Sinema 1 Temmuz'dan itibaren serbest

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.

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