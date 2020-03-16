Türkiye’de corona virüs tehlikesine karşı geniş katılımlı toplantılar bir bir iptal edilirken dün CHP İstanbul Kadın Kolları Kongresi yapıldı. Başkan adayı Aysun Kılıçaslan Soku da kongreye erteleme istedi. Ancak kabul edilmeyince adaylıktan çekildiğini kongreden bir gün önce, “15 Mart 2020 pazar günü, halen corona virüs açısından yüksek risk taşıyan bir tarihte gerçekleştirilecek olan 14. CHP İstanbul İl Kadın Kolu Kongresindeki başkan adaylığımdan kamu sağlığı adına, önce insan önce sağlık diyerek çekildiğimi saygıyla duyururum. Benim başkanlık adaylığım, örgütümüzden daha kıymetli değildir” diye duyurdu. Aysun Kılıçaslan Soku’nun adaylıktan çekilmesi üzerine CHP İstanbul Kadın Kolları’nın şimdiki başkanı Yeşim Ağırman Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde yapılan kongreye tek aday olarak katıldı.

"Kariyerimi bitirdim"

Doktor olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kongreyi iptal etmemesine tepki yağarken Aysun Kılıçaslan Soku, adaylıktan çekilmesinin ardından Hürriyet’e şöyle konuştu: “39 ilçeden gelecek kadın delegelerimizle böyle bir toplantının yapılmasının risk olduğunu düşündüm. Ben çekilmeseydim, salonda 310 kadın delege, 2 kadın aday ve 1 il başkanı ile sandık ve kapı görevlileri olacaktı. Ayrıca koridorda ve salonun önünde bekleyecek arkadaşlar vardı. 2 adaylı bir seçimde, nereden bakarsanız 400 kişilik kalabalık olacaktı. Yani ailelerimizin, evlatlarımızın sağlığının korunması için birinin fedakarlık yapması gerekiyordu. Ben olmadığım için ne kadar az sayıda kişi katılırsa, o kadar az tehlike olur diye düşündüm. Kendi siyasi kariyerimi geriye atıp, oraya gidecek kadınlarımızın, annelerimizin, evlatlarımızın sağlığını ön plana aldım. Belki siyasi kariyerimi bitirdim ama yine olsa bu kararı verirdim.”



