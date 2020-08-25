Kağıthane Belediyesi 25 zabıta memuru alacak! İşte şartlar
Kağıthane Belediyesi 25 zabıta memuru alacağını duyurdu. Zabıta memuru alım ilanına başvuru için belirlenen özel ve genel şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
25 Ağustos 2020, Salı 16:47 Son Güncelleme:
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Kağıthane Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak. Adayların başvuru belgelerini 28/09/2020-02/10/2020 tarihleri arasında saat 16:30’a kadar (mesai günlerinde saat 09:30-16:30 arasında) Merkez Mah. Lalezar Sok. No: 1 Sadabad Hizmet Binası Kağıthane/İSTANBUL adresindeki Kağıthane Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı İstihdam Hizmet Noktasına teslim etmeleri gerekiyor.
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