Türkiye Kağıthane'de iki aile birbirine girdi, polis ayırdı: 9 yaralı var

Kağıthane'de iki aile birbirine girdi, polis ayırdı: 9 yaralı var

Türkiye

Kağıthane'de iki aile birbirine girdi, polis ayırdı: 9 yaralı var

İstanbul Kağıthane'de iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgayı polis biber gazı sıkarak ayırdı. Kavgada 9 kişi yaralandı. Çok sayıda gözaltı var.

30 Mayıs 2021, Pazar 16:02 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 'de iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı. Polisin havaya ateş açıp biber gazı sıkarak durdurduğu kavgada çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay saat 12.30 sıralarında yaşandı. Kağıthane Merkez Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık çıkan iki aile karşı karşıya geldi. Tartışma sırasında taraflar taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavgayı ayırmaya çalışan aile yakını kadınlar gözyaşlarına boğuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri yetersiz kalınca takviye ekipler gelip kavgayı ayırmaya çalıştı.

Polisin tarafları gözaltına almaya çalıştığı sırada bazı kişiler polise direnince polis havaya ateş açıp biber gazı sıkarak olayı bastırmaya çalıştı. Bu sırada bir aile büyüğü de kavgaya karışan gençleri tokatlayarak uzaklaştırdı. Kavgaya karışanlardan biri de polisin belindeki silahı almaya çalıştı. Kavgada 9 kişi yaralanırken polis ekipleri tarafları birbirinden uzaklaştırmayı başardı. İki taraftan da gözaltına alınanlar polis merkezine götürülürken yaralılar da çevre hastanelere kaldırıldı. Yaşanan olaylar cep telefonu ve kask kamerasına yansıdı.


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