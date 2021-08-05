Çitsarmaşıkgiller ailesinden olan kahkaha çiçeği, hızlı bir şekilde gelişen ve bolca çiçek açan bir bitkidir. Türkiye'de çok yaygın bir şekilde kullanılır. Peki, kahkaha çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Kahkaha çiçeği hikayesi nedir? Kahkaha çiçeği hakkında bilinenler haberimizde.

KAHKAHA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Kahkaha çiçeği çok ilgiye gereksinim duyan bir çiçek değildir. Çiçeğin taşlı ve kumlu toprağa ekilmesi büyümesi açısından önemlidir. Gübreleme adına doğal hayvan gübresi kullanıldığında çiçeğin sağlığı olumlu etkilenecektir. Çok güneşi sevmeyen bir bitkidir. Yarı güneş e yarı gölge alanlara veya tam gölge alan alanlara ekildiğinde sağlığı açısından önemli olur. Sulama adına mutlaka olarak akşam saatleri beklenmelidir. Çiçek, akşam güneş battıktan sonra çiçek açar. Bu yüzden sulama akşam yapılmalıdır.

Kahkaha çiçeği; güneş ışığını çok sevmez. Bu yüzden çiçeğin yarı gölge ve yarı güneş alanlarda yetiştirilmesi gerekir. Sulama vakti adına mutlaka olarak akşam saatleri tercih edilmelidir. Çok nemli toprakları sevmediğinden sık sık sulama yapılmaması gerekir. Toprağı kurumaya yakın sulama yapılmalıdır.

KAHKAHA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kahkaha çiçeği; sarmaşık familyasına aittir. Nemsiz ve kuru toprakları sever. Saba ve akşam saatlerinde çiçek açar. Çok değişik renkleri vardır. Nemli topraklarda, bütün nem yapraklarına giderek, çiçek açmaz. Tohumla çoğalan bir bitkidir. Bahçe veya balkonda yetiştirilmesi uygundur. Yaz mevsimi çiçeğidir ve kış mevsiminde kuruyup ölür. Hemen her şehirde rahat bir şekilde yetişir. Bakması zor olmamakla beraber kimi zaman kendi kendine bile yetişebilir.

Kahkaha çiçeğinin üç türü vardır. İlk türde kahkaha çiçekleri, değişik renklerde açar. Büyük kahkaha çiçekleri ikinci türdür. Bunlar, par veya bahçelerde daha sık tercih edilir. Çiçek bölümü, diğerlerine nazaran daha büyüktür. Sonuncu tür ise, sürüngen kahkaha çiçeği şeklindedir. Bu tür, kahkaha çiçekleri sarmaşık olarak değil sürünmeyi ve yerde açmayı seven bir türdür.

KAHKAHA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Oldukça eski dönemlerde, uzak bir ülkenin çok mutsuz kralı varmış. Bununla beraber saray yakınında, ufak bahçesinin kulübesinde yaşayan kimsesiz bir çiçekçi kız bulunurmuş. Kız, geçimini çok zor sağlasa bile elindekilerle mutlu olup, gülümsermiş. Kahkahaları ise saraydan dahi duyulurmuş. Kral, kızın mutluluğuna şaşırır bazen de kızarmış. Kral bir gün kızı yanına çağırmış.

Kız, kralın kendisini çağırmasından durumu anlayarak, kulübesinden ufak bir paket almıştır. Kral kıza, her gün neye bu kadar güldüğünü sormuş. Kız korkarak cevap vermiş. Bununla beraber yaşayarak görülmesi gerektiğini belirtmiştir. Bir gün tohumlar, saray bahçesine ekilmiş. Ardından tohumlar çimlenmeye başlamış. Kral ise her sabah uyandığında penceresini açarak aşağı bakıyormuş. Gün geldiğinde çiçek ilk tomurcuklarını vermiş. Kralın yüzünde de ilk gülümseme oluşmuştur. Bununla beraber bu bitkiye kahkaha çiçeği ismi verilmiştir.



