Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 44 sözleşmeli personel alıyor! İşte ilanın detayları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 44 sözleşmeli personel almak için ilan açtı. Hemşire, ebe, biyolog, sağlık teknikeri olarak alınacak personeller için KPSS şartı aranacak.
03 Nisan 2020, Cuma 17:13 Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyrsinde çalıştırışmak üzere 44 sözleşmeli personel alınacak. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen ilana göre alınacak olan 44 personelin 38 tanesi hemşire, 1 tanesi ebe, 1 tanesi biyolog, 1 tanesi ve 4 tanesi de farklı alanlarda sağlık teknikeri olacak.
Başvurular 3 Nisan 2020 itibarıyla başladı ve ilan gününden itibaren 15 gün boyunca sürecek.
Personel alımında KPSS B grubu puan sırası esas alınacak. İlanın genel ve özel şartları ise ilan detayında belirtildi.
Adaylar başvurularını başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte personel@ksu.edu.tr mail adresi üzerinden yapabilecek.
Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.