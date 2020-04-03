Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyrsinde çalıştırışmak üzere 44 sözleşmeli personel alınacak. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen ilana göre alınacak olan 44 personelin 38 tanesi hemşire, 1 tanesi ebe, 1 tanesi biyolog, 1 tanesi ve 4 tanesi de farklı alanlarda sağlık teknikeri olacak.

Başvurular 3 Nisan 2020 itibarıyla başladı ve ilan gününden itibaren 15 gün boyunca sürecek.

Personel alımında KPSS B grubu puan sırası esas alınacak. İlanın genel ve özel şartları ise ilan detayında belirtildi.

Adaylar başvurularını başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte personel@ksu.edu.tr mail adresi üzerinden yapabilecek.

Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.







