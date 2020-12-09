Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru detayları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli personel almak için ilan açtı. İlana göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 65 sözleşmeli personel istihdam edecek. İşte ilana başvuru şartları ve diğer detaylar.
09 Aralık 2020, Çarşamba 18:15 Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, Lisans Mezunları için KPSSP3, Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır" denildi.
İlana göre 65 sözleşmeli personel alınacak. Bugün (9 Aralık) başlayan başvurular 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak. Erkek adaylar için askerlik şartı aranmayacak ve çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamayacak.