Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, Lisans Mezunları için KPSSP3, Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır" denildi.

İlana göre 65 sözleşmeli personel alınacak. Bugün (9 Aralık) başlayan başvurular 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak. Erkek adaylar için askerlik şartı aranmayacak ve çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamayacak.







