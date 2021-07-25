Türkiye Kahramanmaraş'ta bina inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi yapılacak

Kahramanmaraş'ta bina inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi yapılacak

Türkiye

Kahramanmaraş'ta bina inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi yapılacak

Kahramanmaraş'ta bina inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi yapılacak. İlana dair detaylar ilan sayfasında verildi ve özellikler belirtildi.

25 Temmuz 2021, Pazar 17:43 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Kayabaşı Mahallesi 1’er Adet 8 Derslikli Kayabaşı İlkokulu ve 16 Derslikli Sevim Şirikçi MTAL, Şeyhadil Mahallesi 1 Adet 12 Derslikli Mesleki Eğitim Merkezi ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ilan sayfasında yer almaktadır.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.


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