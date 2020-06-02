Türkiye Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı

Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı

Türkiye

Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı

Kahramanmaraş Pazarcık'da bir mahallenin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı açıklandı.

02 Haziran 2020, Salı 18:11 Son Güncelleme:
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İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Kovid-19 pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle ilçeye bağlı Yiğitler Mahallesi'nin karantinaya alınmasına karar verildi. Kararın ardından mahalleye giriş ve çıkışlar durduruldu. İlçe Jandarma ekiplerince mahalle girişinde kontrol noktası oluşturulurken, mahalleye bağlanan yollar ise belediye ekiplerince kapatıldı.

Karara aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

AA


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