Türkiye Kahramanmaraş'ta taziye ziyaretleri yasaklandı

Kahramanmaraş'ta taziye ziyaretleri yasaklandı

Türkiye

Kahramanmaraş'ta taziye ziyaretleri yasaklandı

Bazı illerde corona virüs vaka sayısının hala yüksek düzeyde olması nedeniyle yeni yasaklamalar getirildi. Kahramanmaraş'ta taziye ziyaretleri yasaklandı.

04 Ağustos 2020, Salı 16:51 Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'de yapılan toplantıda corona virüs önlemlerine ilişkin bir dizi kararlar alındı. Kontrollü sosyal hayat döneminde corona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesinin elzem olduğu vurgulanan toplantıda, il genelinde taziye ziyaretlerinin yasaklandığı bildirildi.

Alınan kararda, "Toplu taziye geleneğinin olduğu ilimizde; taziye evlerinde, evlerde ve açık-kapalı alanlarda, taziye yapılmamasına, ayrıca bu hususa ilişkin cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından ilçelerimizde günde en az 1 kez 'Kıymetli hemşerilerimiz, salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenabı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin' şeklinde anons edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Şanlıurfa'da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında taziye ziyaretleri yasaklanmıştı.

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