Kahreden haber! 2 kardeş aynı gün corona virüsten hayatını kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde oturan 2 çocuk babası Ahmet Öksel, kasım ayının başlarında yaptırdığı corona virüs testinin pozitif çıkması sonrası durumu ağırlaşınca Tokat Devlet Hastanesi pandemi bölümünde tedaviye alındı. Öksel'in kısa süre sonra ilçeye bağlı Yarbaşı köyünde yaşayan ablası, 2 çocuk annesi Sevinç Demirel'in de corona virüs test sonucu pozitif çıktı.

Demirel de Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaklaşık 1 aydır corona virüs tedavisi gören Ahmet Öksel ve 17 gündür tedavi gören Sevinç Demirel dün hayatını kaybetti. Ahmet Öksel Niksar ilçe merkezinde, ablası Sevinç Demirel ise ilçeye bağlı Yarbaşı köyünde corona virüs tedbirleri çerçevesinde toprağa verildi.

AA







