Türkiye Kahreden haber! Aynı aileden 3 kişi, 3 gün içinde öldü

Kahreden haber! Aynı aileden 3 kişi, 3 gün içinde öldü

Türkiye

Kahreden haber! Aynı aileden 3 kişi, 3 gün içinde öldü

Ordu’da koronavirüs nedeniyle aynı aileden 3 kişi 3 gün içinde hayatını kaybetti. 35 yaşındaki Mustafa Altıntaş ile annesi Hamide Altıntaş ve anneannesi Ayşe Yılmaz'ın aşı olmadıkları ortaya çıktı.

27 Ağustos 2021, Cuma 15:19 Son Güncelleme:
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Ordu’da Mustafa Altıntaş (35) ile annesi Hamide Altıntaş (67) ve anneannesi Ayşe Yılmaz (84), 3 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti. Aile fertlerinin aşı yaptırmadıkları belirtildi.

Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Altıntaş ile annesi Hamide Altıntaş ve anneannesi Ayşe Yılmaz, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Ailenin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Durumu ağır olan Ayşe Yılmaz, hastanede yoğun bakıma kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 24 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırılan Hamide Altıntaş 25 Ağustos’ta, oğlu Mustafa Altıntaş ise 26 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Ölen 3 kişi, köyde toprağa verildi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ölen ailenin aşılarını yaptırmadıklarını belirtti.

Bu arada, ailenin bazı fertlerinin de de koronavirüs karantinasında bulunduğu belirtildi.

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