Türkiye Kahreden haber! Baba-oğul 20 gün arayla corona virüse yenildi

Kahreden haber! Baba-oğul 20 gün arayla corona virüse yenildi

Türkiye

Kahreden haber! Baba-oğul 20 gün arayla corona virüse yenildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde baba ve oğul 20 gün arayla yakalandıkları corona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

14 Aralık 2020, Pazartesi 20:00 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgilere göre, Kartepe ilçesi Balaban Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Rıdvan Dizdaroğlu (62) corona virüs sebebi ile hayatını kaybetti. Dizdaroğlu’nun cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından Balaban aile mezarlığında toprağa verildi. Rıdvan Dizdaroğlu’nun babası Cavit Dizdaroğlu’nun (82) da yaklaşık 20 gün önce corona virüs sebebi ile hayatını kaybettiği öğrenildi.

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KOCAELİ (İHA)


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