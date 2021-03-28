Türkiye Kahreden haber! Otomobilin çarptığı Ayşe Naz hayatını kaybetti

Kahreden haber! Otomobilin çarptığı Ayşe Naz hayatını kaybetti

Türkiye

Kahreden haber! Otomobilin çarptığı Ayşe Naz hayatını kaybetti

Gaziantep'te, sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Ayşe Naz Güçyetmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

28 Mart 2021, Pazar 23:13 Son Güncelleme:
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Kaza, öğle saatlerinde Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur K. yönetimindeki otomobil, virajı alamayıp, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önce aydınlatma direğine ardından da sokakta oynayan Ayşe Naz Güçyetmez'e çarptı.

Duvara çarparak duran otomobilin altında kalan küçük Ayşe Naz'ı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayşe Naz, ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil Servis'te tedaviye alınan Ayşe Naz Güçyetmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Küçük Ayşe Naz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Uğur K ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP (DHA)

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