Yemek Görselini çok seveceksiniz: Kahvaltılık kanepe tarifi

Görselini çok seveceksiniz: Kahvaltılık kanepe tarifi

Yemek

Görselini çok seveceksiniz: Kahvaltılık kanepe tarifi

Kahvaltı sofralarınızı sunumu güzel, tadı güzel bir tarifle taçlandırmak istiyorsanız kahvaltılık kanepe tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için kahvaltılık kanepe tarifi arıyor ya da kahvaltılık kanepe nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kahvaltılık kanepe yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

04 Kasım 2020, Çarşamba 10:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kahvaltı sofralarında mini atıştırmalıkları seviyorsanız kahvaltılık kanepe tarifi denemeniz gereken bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için kahvaltılık kanepe tarifi arıyor ya da kahvaltılık kanepe nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kahvaltılık kanepe yapılışı ve püf noktaları haberimizde. 

Günün önemli manşetleri için tıkla

Kahvaltılık kanepe tarifi

Kahvaltılık kanepe malzemeleri

  • 4 dilim kare tost ekmeği ya da 1 adet baget ekmek
  • 16 adet cherry domates (Yoksa normal domates de olur)
  • 8 siyah zeytin
  • 8 yeşil zeytin
  • 150-200 gram sert peynir
  • 1 paket labne peyniri
  • Çörekotu
  • Marul ya da maydanoz 

Kahvaltılık kanepe yapılışı

Ekmekleri dörder parçaya bölün. Labnenin içine çörek otunu ekleyip ekmeklerin üzerine sürün. Ekmek parçalarının üzerine cherry domates, bir küp peynir ve çekirdeksiz bir zeytin yerleştirip kürdanla tutturun. Tabağı maydanoz ya da marulla süsleyin.

İlgili Haberler
Tam vakti: Nar şerbeti tarifiEvde kolayca yapılan 9 reçel tarifi


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Mehmet Yalçınkaya
Tabuları yıkan bir şef: Fatih Tutak
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER "Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (04 Kasım 2020)