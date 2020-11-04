Görselini çok seveceksiniz: Kahvaltılık kanepe tarifi
Kahvaltı sofralarınızı sunumu güzel, tadı güzel bir tarifle taçlandırmak istiyorsanız kahvaltılık kanepe tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için kahvaltılık kanepe tarifi arıyor ya da kahvaltılık kanepe nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kahvaltılık kanepe yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
04 Kasım 2020, Çarşamba 10:46 Son Güncelleme:
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Kahvaltı sofralarında mini atıştırmalıkları seviyorsanız kahvaltılık kanepe tarifi denemeniz gereken bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için kahvaltılık kanepe tarifi arıyor ya da kahvaltılık kanepe nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kahvaltılık kanepe yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Kahvaltılık kanepe tarifi
Kahvaltılık kanepe malzemeleri
- 4 dilim kare tost ekmeği ya da 1 adet baget ekmek
- 16 adet cherry domates (Yoksa normal domates de olur)
- 8 siyah zeytin
- 8 yeşil zeytin
- 150-200 gram sert peynir
- 1 paket labne peyniri
- Çörekotu
- Marul ya da maydanoz
Kahvaltılık kanepe yapılışı
Ekmekleri dörder parçaya bölün. Labnenin içine çörek otunu ekleyip ekmeklerin üzerine sürün. Ekmek parçalarının üzerine cherry domates, bir küp peynir ve çekirdeksiz bir zeytin yerleştirip kürdanla tutturun. Tabağı maydanoz ya da marulla süsleyin.
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