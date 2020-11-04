Görselini çok seveceksiniz: Kahvaltılık kanepe tarifi

Kahvaltı sofralarında mini atıştırmalıkları seviyorsanız kahvaltılık kanepe tarifi denemeniz gereken bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için kahvaltılık kanepe tarifi arıyor ya da kahvaltılık kanepe nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kahvaltılık kanepe yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Kahvaltılık kanepe tarifi

Kahvaltılık kanepe malzemeleri

4 dilim kare tost ekmeği ya da 1 adet baget ekmek

16 adet cherry domates (Yoksa normal domates de olur)

8 siyah zeytin

8 yeşil zeytin

150-200 gram sert peynir

1 paket labne peyniri

Çörekotu

Marul ya da maydanoz

Kahvaltılık kanepe yapılışı

Ekmekleri dörder parçaya bölün. Labnenin içine çörek otunu ekleyip ekmeklerin üzerine sürün. Ekmek parçalarının üzerine cherry domates, bir küp peynir ve çekirdeksiz bir zeytin yerleştirip kürdanla tutturun. Tabağı maydanoz ya da marulla süsleyin.



