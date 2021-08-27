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Kahvaltılık sos nasıl yapılır? Kahvaltılık sos tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Kahvaltılık sos nasıl yapılır? Kahvaltılık sos tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan kahvaltılık sos tarifi, ister serpme kahvaltıda isterseniz de ekmeğinizin arasına sürüp tostunuzda bile kullanabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, kahvaltılık sos nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadına doyamayacağınız kahvaltılık sos tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

27 Ağustos 2021, Cuma 11:47 Son Güncelleme:
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Günün her saati lezzetle yiyebileceğiniz kahvaltılık sos tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz bir lezzet. Peki, kahvaltılık sos nasıl yapılır? Kahvaltılık sos tarifi, yapılışıi hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

KAHVALTILIK SOS TARİFİ

Kahvaltılık sos malzemeler

  • 1 kg kırmızı kapya biberi
  • 400 gram yeşil biber
  • 1 kg domates
  • 15-20 diş sarımsak
  • 1 demet maydanoz
  • 5-6 küçük acı biber turşusu
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1/4 çay bardağı sirke
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • Tuz

Kahvaltılık sos yapılışı

İlk olarak biberleri ortadan ikiye keserek çekirdeklerini temizleyin ve mutfak robotuna alın. Daha sonra kabuğu soyulmuş domatesleri, ayıklanmış sarımsakları, maydanoz ve acı biber turşusunu robota ilave ederek iyice karışmasını sağlayın. Hazırlanan karışımı derin bir tencere içerisine alıp, fazla suyu çekene kadar kaynatın. Kaynatma işlemi sırasında zeytinyağı, sirke ve tuzunu ekleyerek karıştırın. İsteğe göre farklı baharatlar da karışıma eklenebilir. Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alabilirsiniz. Harcınız sıcakken önceden hazırlanmış kavanozlara paylaştırın ve hava almayacak şekilde kapaklarını kapatın.

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