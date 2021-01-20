Hem sağlıklı hem de lezzetli bir vegan çikolatası tarifi arayanlar için; kahvaltılık sürülebilir vegan çikolata tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Kahvaltılık sürülebilir vegan çikolata tarifi

Kahvaltılık sürülebilir vegan çikolata malzemeler

6 yemek kaşığı üzüm pekmezi

1 su bardağı kavrulmuş fındık

2 silme yemek kaşığı tam buğday unu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

6 yemek kaşığı badem sütü (ya da herhangi bir bitkisel süt)

3 silme yemek kaşığı kakao

2 paket vanilya

Kahvaltılık sürülebilir vegan çikolata yapılışı

Önceden ısıttığınız tavaya zeytinyağı ve unu koyup, yakmadan yaklaşık 1 dakika kavurun. Kavurduğunuz karışımı soğutup, blender’a koyun. Üzerine fındık ve pekmezi ilave ederek yeniden blender’dan geçirin. Daha sonra sırasıyla diğer malzemeleri koyun. Her bir malzemeyi ilave ettikten sonra blender’ı bir tur çevirin. Tüm malzemeler karıştıktan sonra bir kavanozda muhafaza edin.



