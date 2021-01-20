Yemek Kahvaltılık sürülebilir vegan çikolata tarifi: Vegan çikolata nasıl yapılır?

Kahvaltılık sürülebilir vegan çikolata tarifi: Vegan çikolata nasıl yapılır?

Yemek

Kahvaltılık sürülebilir vegan çikolata tarifi: Vegan çikolata nasıl yapılır?

Vegan beslenme tarzı ile beslenen birçok kişi kendine uygun tarifler bulmak konusunda bir hayli zorluk yaşayabiliyor. Beslenme Koçu Anıl Ercan, kahvaltılık sürülebilir vegan çikolata tarifi verdi. Veganlar ise vegan çikolata nasıl yapılır merak ediyor. Kahvaltılık sürülebilir vegan çikolata tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

20 Ocak 2021, Çarşamba 10:01 Son Güncelleme:
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Hem sağlıklı hem de lezzetli bir vegan çikolatası tarifi arayanlar için; kahvaltılık sürülebilir vegan çikolata tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

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Kahvaltılık sürülebilir vegan çikolata tarifi

Kahvaltılık sürülebilir vegan çikolata malzemeler

  • 6 yemek kaşığı üzüm pekmezi
  • 1 su bardağı kavrulmuş fındık
  • 2 silme yemek kaşığı tam buğday unu
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 6 yemek kaşığı badem sütü (ya da herhangi bir bitkisel süt)
  • 3 silme yemek kaşığı kakao
  • 2 paket vanilya

Kahvaltılık sürülebilir vegan çikolata yapılışı

Önceden ısıttığınız tavaya zeytinyağı ve unu koyup, yakmadan yaklaşık 1 dakika kavurun. Kavurduğunuz karışımı soğutup, blender’a koyun. Üzerine fındık ve pekmezi ilave ederek yeniden blender’dan geçirin. Daha sonra sırasıyla diğer malzemeleri koyun. Her bir malzemeyi ilave ettikten sonra blender’ı bir tur çevirin. Tüm malzemeler karıştıktan sonra bir kavanozda muhafaza edin.

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