Kahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri

Günün en güzel öğününü hazırlamak için pratik kahvaltı tarifi fikirlerimiz var. Eğer bugün kahvaltıya ne hazırlasam yada misafire kahvaltı ne yapabilirim diyorsanız birbirinden lezzetli kahvaltı fikirleri haberimizde.

Pankek malzemeleri

- 2 adet yumurta

- 1/2 su bardağı toz şeker

- 2 su bardağı un

- 1,5 su bardağı süt

- 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilin

- 1 tutam tuz

Pankek yapılışı

Derin bir karıştırma kabında 2 yumurta ve yarım su bardağı şekeri ekleyin. Şeker eriyene ve karışım krema kıvamını alana kadar çırpın. Hazırladığımız karışımın üzerine, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1,5 su bardağı sütü de koyup tekrar çırpın. 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ve bir tutam tuzu da eleyerek karışımın içerisine ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. İlk pankeki pişirmek için; krep tavasını ayçiçek yağı ile yağlayın. Kızdırdığınız tavaya küçük bir kepçe ya da bir kahve fincanı kadar pankek harcını koyun. Ocağın altını kısın. Pankeki, üzeri göz göz olana kadar pişirin. Bir spatula yardımıyla çevirdiğiniz pankekin diğer tarafını da aynı şekilde pişirin. Krep tavasını arada yağlayarak pankek harcı bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Pankekler hazır. Damak zevkinize göre istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz.

Yumurta salatası tarifi

Yumurta salatası malzemeleri

- 4 tane yumurta

- 1/2 limon suyu

- 2 çorba kaşığı zeytinyağı

- 1/2 çay kaşığı tuz

- 1/4 çay kaşığı karabiber

- 1/4 çay kaşığı pul biber

- 1 tane yeşil soğan

- 2 - 3 dal maydanoz

- 3 - 4 yaprak taze nane

Yumurta salatası yapılışı

Yumurtaları katılaşana kadar haşlayın. Yeşillikleri yıkayıp doğrayın. Bir kaseye alıp içine yağı, limon suyu, tuz ve baharatları koyup karıştırın. İçine küp doğranmış yumurtayı koyup karıştırın. Bekletmeden servis yapın.

Kaşarlı patatesli mücver tarifi

Kaşarlı patatesli mücver malzemeleri

- 4 tane orta boy patates

- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar

- 1 yumurta

- 2-3 yemek kaşığı un (kıvamına göre ayarlayın)

- Tuz

- Karabiber

- Sıvı yağ

Kaşarlı patatesli mücver yapılışı

Patatesleri soyun ve rendeleyin. Elinizle fazla suyunu sıkın. Kaşar peyniri, unu, yumurtayı ve patatesleri bir kapta karıştırın. Tuzu kontrol ederek ekleyin ve karabiberi üzerine koyun.Bütün malzemeler karıştıktan sonra sıvıyağ eklediğiniz tavada yağ kızınca kaşık yardımıyla tavaya karışımdan küçük parçalar koyun. Sıcak servis edin.

Mayasız poğaça tarifi

Mayasız poğaça malzemeleri

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 adet yumurta akı

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 yemek kaşığı toz şeker

- 1 paket kabartma tozu

- 3 su bardağı un

Mayasız poğaça içi için:

- Beyaz peynir

- 1 tutam maydanoz

Mayasız poğaça üzeri için:

- Yumurta sarısı

Mayasız poğaça yapılışı

Derin bir kap içerisine yoğurt, sıvı yağ, yumurta akı, toz şeker ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeleri çırpıcıyla iyice çırpın. Daha sonra kabartma tozunu ekleyip yavaş yavaş unu ekleyip yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edin. Ayrı bir kaba kullanacağınız miktarda beyaz peynir ekleyip üzerine yıkanmış ve ince ince kıyılmış maydanozları ekleyip iyice karıştırın. Mayasız poğaça hamurundan ceviz büyüklüğünde alın ve düz zeminde parmaklarınızla açın. İçerisine peynirli karışımı ekleyip D şeklinde kapatın. Uç kısımlarına parmak uçlarınızla bastırıp pşirme kağıdı serdiğiniz tepsinin içerisine dizin. Bütün hamuru bitirip tepsiye serdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 20 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Patatesli omlet tarifi

Patatesli omlet malzemeleri

- 2 orta boy patates

- 3 yumurta

- Sıvıyağ

- Tuz

- Tercihe göre baharat

Patatesli omlet yapılışı

Patatesleri soyup iyice yıkayın. Ufak olacak şekilde küp küp doğrayın. Yapışmaz tavada yağı kızdırın. Kızan yağın içerisine doğradığınız patatesleri ekleyin ve kızarmalarını bekleyin. Bir kase içerisine 3 yumurtayı kırıp iyice çırpın. İçerisine kullandığınız kadar tuz ve istediğiniz baharatı ekleyin. Kızaran patateslerin üzerine çırpılmış yumurtayı ekleyin. Yumurtanın tamamı pişene kadar kısık ateşte pişirin. Sıcak servis edin.

Hamur kızartması tarifi (Pişi tarifi)

Hamur kızartması malzemeleri (Pişi malzemeleri)

- 1 adet yumurta

- 3 yemek kaşığı yoğurt

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karbonat

- 2 su bardağı un

- 3 su bardağı sıvı yağ (kızartmak için)

Hamur kızartması yapılışı (Pişi yapılışı)

Sıvı yağ dışında bütün malzemeleri bir kaba ekleyin. Unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeye özen gösterin. Pişireceğiniz kaba 3 su bardağı yağı ekleyin. Pişireceğiniz yağın çok kızgın ve bol olması daha iyi bir sonuç almanızı sağlayacaktır.

Kaşarlı domates salatası tarifi

Kaşarlı domates salatası malzemeleri

- 3 orta boy domates

- 100 gram kaşar peynir

- Zeytinyağ

- Tuz

- Kekik

- Pul biber

Kaşarlı domates salatası yapılışı

Salata kasesine yıkadığımız domatesleri kahvaltılık doğruyoruz. Üzerine tuzu serpiyoruz. Üzerine kaşarı rendeliyoruz. Kaşarın üzerine pul biber ve kekik serpip onun üstüne de zeytinyağı gezdiriyoruz.

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