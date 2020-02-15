Günün en güzel öğününü hazırlamak için pratik kahvaltı tarifi fikirlerimiz var. Eğer bugün kahvaltıya ne hazırlasam yada misafire kahvaltı ne yapabilirim diyorsanız birbirinden lezzetli kahvaltı fikirleri haberimizde.

Kahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri

Mücver tarifi

Mücver malzemeleri

3 adet yumurta

3 adet kabak

Yarım su bardağı un

2-3 dal yeşil soğan

Yarım demek maydanoz

Bir tutam dereotu

Tuz

Karabiber

Pul biber

Mücver yapılışı:

Kabaklar soyulur ve rendenin iri kısmıyla rendeleyin. Yeşil soğan, maydanoz ve dereotunu minik minik doğrayın. Karıştırma kabına yumurtayı ve unu aktarın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpın. Baharatları, suyu iyice sıkılmış kabakları, dereotunu, maydanozu ve yeşil soğanı ekleyip karıştırın. Teflon tavaya az miktar sıvı yağ ekleyip avuç içi kadar porsiyonları tavaya koyup mücverleri kızartın. Her iki tarafı da kızarttıktan sonra havlu kağıt serilmiş servis tabağına alın. Bütün hamur bitene kadar bu işlemi yapın. Sıcak servis edin.

Turşu kavurması tarifi

Turşu kavurması malzemeleri

500 gram taze fasulye turşusu

2 adet soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Turşu kavurması yapılışı:

Bir kabın içerisinde suyla bekletip fazla tuzundan arındırdığınız fasulye turşularını süzün ve verev bir şekilde iri iri doğrayın. Soğanları ince ince yarım halka şeklinde doğrayın ve derince bir tavada ısıttığınız zeytinyağı ve tereyağında, soğanlar pembeleşene dek güzelce kavurun. Pul biberi ekleyin ve birkaç kez karştırdıktan sonra doğradığınız fasulyeleri ilave edip kavurmaya devam edin. Sarımsakları bir havanda ezin ve üstüne ekleyin. Birkaç dakika daha kavurduktan sonra gerekiyorsa tuz da ekleyin ve altını kapatın.

Zeytin salatası tarifi

Zeytin salatası malzemeleri

İstediğiniz miktarda yeşil zeytin

iki adet domates

6-7 dal maydanoz

İsteğe göre iki tane yeşil soğan

Bir tutam tuz

Arzuya göre pul biber

Bir tutam kekik

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Zeytin salatası yapılışı

İstediğiniz miktarlarda çekirdekleri çıkarılmış yeşil zeytinleri bir servis tabağına ya da karıştırma kabına ilave edin. Ayrı bir yerde domatesi soyup ince ince doğrayın ve zeytinlere ilave edin. Ardından isteğe göre yeşil soğanı ve maydanozu da ince ince doğrayın ve ilave edin. Nar ekşisi, zeytinyağını ve pul biberi ilave edin harmanlayın.

Krep tarifi

Krep malzemeleri

2 adet yumurta

2 su bardağından biraz az un

2 su bardağı süt ( isteğe bağlı yarı su yarı süt yapılabilir)

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı şeker

Pişirmek için tereyağ veya sıvı yağ

Krep yapılışı

Krep tarifi hazırlamak için un, süt ve su ile hiç topak kalmayana kadar iyice çırpın. Yumurtaları ekleyin biraz daha çırpın. Kek hamurundan daha akıcı bir kıvamda hamur edin.

Yumurtalı ekmek kızartması tarifi

Yumurtalı ekmek kızartması malzemeleri

3 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kekik

1/2 çay kaşığı pul biber

1 adet bayat ekmek

Yumurtalı ekmek yapılışı

Bir kasede yumurta, tuz, karabiber, kekik ve pul biber iyice çırpılır. Dilimlenmiş bayat ekmekler bu karışımı bandırılır. Kızdırılmış yağda önlü arkalı kızartılır. Sıcak servis edilir.