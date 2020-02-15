Kahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri
Kahvaltı günlük öğünler arasında en önemlisidir. Hafta sonu kahvaltıları bütün bireylerin evde olması nedeniyle daha özenerek hazırlanır. Bu hafta sonu kahvaltı hazırlarken farklı alternatifler arıyor fakat ne yapacağınızı bilemiyorsanız haberimiz tam size göre... Birbirinden lezzetli tarifler bulabileceğiniz kahvaltıya ne yapabilirim diye düşünmenize çözüm olacak pratik kahvaltı tarifleri için haberimize bakın.
15 Şubat 2020, Cumartesi 12:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Günün en güzel öğününü hazırlamak için pratik kahvaltı tarifi fikirlerimiz var. Eğer bugün kahvaltıya ne hazırlasam yada misafire kahvaltı ne yapabilirim diyorsanız birbirinden lezzetli kahvaltı fikirleri haberimizde.
Kahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri
Mücver tarifi
Mücver malzemeleri
- 3 adet yumurta
- 3 adet kabak
- Yarım su bardağı un
- 2-3 dal yeşil soğan
- Yarım demek maydanoz
- Bir tutam dereotu
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
Mücver yapılışı:
Kabaklar soyulur ve rendenin iri kısmıyla rendeleyin. Yeşil soğan, maydanoz ve dereotunu minik minik doğrayın. Karıştırma kabına yumurtayı ve unu aktarın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpın. Baharatları, suyu iyice sıkılmış kabakları, dereotunu, maydanozu ve yeşil soğanı ekleyip karıştırın. Teflon tavaya az miktar sıvı yağ ekleyip avuç içi kadar porsiyonları tavaya koyup mücverleri kızartın. Her iki tarafı da kızarttıktan sonra havlu kağıt serilmiş servis tabağına alın. Bütün hamur bitene kadar bu işlemi yapın. Sıcak servis edin.
Turşu kavurması tarifi
Turşu kavurması malzemeleri
- 500 gram taze fasulye turşusu
- 2 adet soğan
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
Turşu kavurması yapılışı:
Bir kabın içerisinde suyla bekletip fazla tuzundan arındırdığınız fasulye turşularını süzün ve verev bir şekilde iri iri doğrayın. Soğanları ince ince yarım halka şeklinde doğrayın ve derince bir tavada ısıttığınız zeytinyağı ve tereyağında, soğanlar pembeleşene dek güzelce kavurun. Pul biberi ekleyin ve birkaç kez karştırdıktan sonra doğradığınız fasulyeleri ilave edip kavurmaya devam edin. Sarımsakları bir havanda ezin ve üstüne ekleyin. Birkaç dakika daha kavurduktan sonra gerekiyorsa tuz da ekleyin ve altını kapatın.
Zeytin salatası tarifi
Zeytin salatası malzemeleri
- İstediğiniz miktarda yeşil zeytin
- iki adet domates
- 6-7 dal maydanoz
- İsteğe göre iki tane yeşil soğan
- Bir tutam tuz
- Arzuya göre pul biber
- Bir tutam kekik
- Zeytinyağı
- Nar ekşisi
Zeytin salatası yapılışı
İstediğiniz miktarlarda çekirdekleri çıkarılmış yeşil zeytinleri bir servis tabağına ya da karıştırma kabına ilave edin. Ayrı bir yerde domatesi soyup ince ince doğrayın ve zeytinlere ilave edin. Ardından isteğe göre yeşil soğanı ve maydanozu da ince ince doğrayın ve ilave edin. Nar ekşisi, zeytinyağını ve pul biberi ilave edin harmanlayın.
Krep tarifi
Krep malzemeleri
- 2 adet yumurta
- 2 su bardağından biraz az un
- 2 su bardağı süt ( isteğe bağlı yarı su yarı süt yapılabilir)
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı şeker
- Pişirmek için tereyağ veya sıvı yağ
Krep yapılışı
Krep tarifi hazırlamak için un, süt ve su ile hiç topak kalmayana kadar iyice çırpın. Yumurtaları ekleyin biraz daha çırpın. Kek hamurundan daha akıcı bir kıvamda hamur edin.
Yumurtalı ekmek kızartması tarifi
Yumurtalı ekmek kızartması malzemeleri
- 3 adet yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- /2 çay kaşığı karabiber
- 1/2 çay kaşığı kekik
- 1/2 çay kaşığı pul biber
- 1 adet bayat ekmek
Yumurtalı ekmek yapılışı
Bir kasede yumurta, tuz, karabiber, kekik ve pul biber iyice çırpılır. Dilimlenmiş bayat ekmekler bu karışımı bandırılır. Kızdırılmış yağda önlü arkalı kızartılır. Sıcak servis edilir.