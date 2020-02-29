Günün en güzel öğününü hazırlamak için pratik kahvaltı tarifi fikirlerimiz var. Eğer bugün kahvaltıya ne hazırlasam yada misafire kahvaltı ne yapabilirim diyorsanız birbirinden lezzetli kahvaltı fikirleri haberimizde.

Kahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri

Dereotlu poğaça tarifi

Dereotlu poğaça malzemeleri

100 gram tereyağı

2 adet yumurta (1 yumurtanın sarısı üzeri için)

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım demet dereotu

2 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı mahlep

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı un

Dereotlu poğaça içi için:

Peynir

Dereotlu poğaça üzeri için:

Yumurta sarısı

1 çay kaşığı sıvı yağ

Susam

Çörekotu

Mavi haşhaş

Dereotlu poğaça yapılışı

Dereotunu yıkayıp kurulayın ve saplarını kesip yapraklarını ince kıyım doğrayın. Unu yoğurma kabına alın üzerine kabartma tozunu serpin. Unun ortasını havuz gibi açın. Ortasına oda sıcaklığındaki tereyağını, yoğurt, sıvı yağ, sirke, mahlep, tuz ve kıyılmış dereotunu ekleyip yoğurmaya başlayın. Gerekirse biraz daha un ekleyin. Hamurdan cevizden büyük parçalar koparın. Oval şeklinde açıp içine yeteri kadar peynir koyun ve açık uçları pide şeklinde kapayın. Yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla sıralayın. Üzerine sıvı yağ ile çırpılmış yumurta sarısını sürün. Üzerinde susam, çörek otu veya mavi haşhaş serpin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

İki peynirli ekmek tarifi

İki peynirli ekmek malzemeleri

Bayat ekmek dilimleri

1 kase beyaz peynir

1/2 kase kaşar peyniri (peynirleri isteğinize göre değiştirebilirsiniz)

3-4 kaşık süt

İsteğe bağlı 1 yumurta

2 sivri biber

10 dal maydanoz

Kekik, pul biber ve az nane

İki peynirli ekmek üzeri için;

Domates dilimleri

Biberiye

İki peynirli ekmek yapılışı

İstediğiniz iki çeşit peyniri rendeleyin ve 3 - 4 kaşık süt ile kıvam almasını sağlayın. Kıvam verdiğiniz peynirlerin içerisine maydanoz, dilimlenmiş biberleri ve baharatları ekleyip karıştırın. Bayat ekmek dilimlerinin üzerine bir miktar tereyağ sürün ve hazırladığınız peynir karışımından üzerine ekleyin. Son olarak üzerine dilimlenmiş domateslerden ekleyip bir kaç dal biberiye koyun ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızartın.

Pırasalı börek tarifi

Pırasalı börek malzemeleri

4 dal pırasa

1 adet havuç

1 orta boy soğan

5 yufka

1 yumurta

Yarım şu bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 paket labne

Tuz

Karabiber

Pırasalı börek yapılışı

Soğanı yemeklik doğrayıp tencereye alın. 1 çay bardağının yarısını tencereye dökün. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine ince ince doğradığınız pırasaları ekleyin. Pırasa kavrulurken kabuğu soyulmuş havucu rendeleyin ve pırasanın üzerine ekleyin. Kuş üzümlerini iyice yıkayıp suda bekletin. 10 dakika suda bekleyen üzümleri de tencereye ekleyip üzerine yarım çay bardağı su ekleyip,tuzu, karabiberi koyun ve kapağı kapatıp 15 dakika pişirin. Altını kapattığınız pırasa ılımaya başlayınca içine labne ekleyip iyice karıştırın. Düz bir zeminde yufkayı tam açın ve eşit bir şekilde iç harçtan döküp rulo şeklinde sarın. Sardığınız rulo yufkayı yuvarlak cam tepsiye kendi etrafında dönecek şekilde sıkıca yerleştirin. Bütün yufkalara bu işlemi uygulayın. Bir kapta yumurta yarım çay bardağı yağ ve sütü iyice çırpıp yufkaların üzerinde gezdirin. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Muhammara tarifi

Muhammara malzemeleri

1 su bardağı domates salçası

1 su bardağı acı biber salçası

1 su bardağı süzme zeytinyağı

2 su bardağı ekmek kırıntısı

1 su bardağı ezilmiş ceviz

6 diş ezilmiş sarımsak

2 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı limon suyu veya nar ekşisi (isteğe bağlı)

Muhammara tarifi yapılışı:

Bütün malzemeleri karıştırma kabına alın ve iyice birbirine yedirene kadar karıştırın. Ağzı kapalı cam kavanoza doldurup dolapta muhafaza edin. İstediğiniz zaman servis yapabilirsiniz.

Kaşarlı patatesli mücver tarifi

Kaşarlı patatesli mücver malzemeleri

4 tane orta boy patates

1 su bardağı rendelenmiş kaşar

1 yumurta

2-3 yemek kaşığı un (kıvamına göre ayarlayın)

Tuz

Karabiber

Sıvı yağ

Kaşarlı patatesli mücver yapılışı

Patatesleri soyun ve rendeleyin. Elinizle fazla suyunu sıkın. Kaşar peyniri, unu, yumurtayı ve patatesleri bir kapta karıştırın. Tuzu kontrol ederek ekleyin ve karabiberi üzerine koyun.Bütün malzemeler karıştıktan sonra sıvı yağ eklediğiniz tavada yağ kızınca kaşık yardımıyla tavaya karışımdan küçük parçalar koyun. Sıcak servis edin.