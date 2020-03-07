Günün en güzel öğününü hazırlamak için pratik kahvaltı tarifi fikirlerimiz var. Eğer bugün kahvaltıya ne hazırlasam yada misafire kahvaltı ne yapabilirim diyorsanız birbirinden lezzetli kahvaltı fikirleri haberimizde.

Kahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri

Ispanaklı volovan tarifi

Ispanaklı volovan malzemeleri

10 adet milföy

Ispanaklı volovan içi için;

250 gram ıspanak

Yarım çay bardağı sıvıyağ

1 adet arpacık soğan

2 diş sarımsak

200 gram labne

Tuz, karabiber ve pul biber

Ispanaklı volovan yapılışı

Milföylerden 5 tanesini yuvarlak şeklinde kesin. Sonrasında çatalla delin. Kalan 4 milföyden halka kesin ve yuvarlakların üzerine yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürüp 200 derecelik fırında 10-15 dk sonrasında 180 derecelik fırında 15-20 dk pişirin. Sonra milföyleri çıkarıp soğutun. İçi için olan malzemelerden arpacık soğanı ve sarımsağı zeytinyağından soteleyin. Sonrasında ıspanakları ilave edin. Krem peyniri ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız milföylerin içine doldurun.

Domatesli peynirli kiş tarifi

Domatesli peynirli kiş malzemeleri

100 gr tereyağı ya da margarin(soğuk)

2 yemek kaşığı yoğurt

2 su bardağı un

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Kiş üzeri için;

1 paket krema (200 ml)

100 gr beyaz peynir

10-12 adet kiraz domates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı biberiye

Kiş yapılışı

Soğuk yağ küp küp kesilir ve diğer malzemelerle karıştırılarak hamur yapılır. Fazla yoğrulmamalı aksi halde yağ yumuşar ve daha fazla un ister. Yuvarlak kalıba hamur eşit şekilde yayılır. Kenarları hafif yukarı doğru kaldırır. Çatal ile hamur birkaç yerden delinir. Hamurun üzerine krema eklenir. Beyaz peynir ilave edilir. Kiraz domatesler ikiye bölünür ve üzerine dizilir. Zeytinyağı, tuz ve biberiye gezdirilir. Önceden ısıtılmış 200° fırında en az 50 dakika kadar pişirilir. Ilık ya da soğuk servis edilir.

Fırında baharatlı patates tarifi

Fırında baharatlı patates tarifi malzemeleri

3 adet büyük boy patates

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı kekik

2 dal biberiye

1 çay kaşığı karabiber

Fırında baharatlı patates yapılışı

Bir kabın içerisine tuz, kırmızı biber, sarımsak, kekik, taze biberiye, karabiber ve zeytinyağı alınır. Bütün malzemeler çırpıcıyla karıştırılır.Patatesler soyulur ve yıkanır. Elma dilimi şeklinde kesilir. Tepsiye pişirme kağıdı serilir ve hazırladığımız baharatlı karışım üzerine eklenir. Her yerine gelecek şekilde dağıtılır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30 dakika pişirilir.

Biberli yumurta tarifi

Biberli yumurta malzemeleri

4 yumurta

4 tane uzun biber

1. 5 çay kaşığı tuz

Yağ

Biberli yumurta yapılışı

Tavaya yağ dökülür ve biraz kızdırılır. Bu arada yumurtalar bir kaseye kırılır ve iyice çırpılır. Biberler yıkanır ve ince ince doğranır. Tavada kızan yağın içerisine biberler eklenir. Ortalama 7 - 10 dakika kavrulan biberlerin üzerine çırpılmış yumurta eklenir. Yumurtaların üzerine tuz serpilir. Yumurta iyice pişince ocaktan alınıp servis edilir.

Kaygana tarifi

Kaygana malzemeleri

4 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1/3 demet maydanoz

1/3 demet dereotu

3 dal taze soğan

1 tatlı kaşığı tuz

Kaygana pişirmek için:

1 çay bardağı ay çiçek yağı

Kaygana yapılışı

Unu, sütü ve tuzu derin bir kabın içerisinde güzelce çırpın. Yumurtaları ayrı bir kaseye alıp çırpın. Daha sonra unlu karışımla birlikte yumurtaları karıştırıp iyice çırpın. İçerisine ince kıyılmış maydanoz, taze soğan ve dereotunu ilave edip iyice çırpın. Krep tavasını ocakta ısıtın. Bir yemek kaşığı sıvı yağ koyup yağ kızınca kaygana hamurundan bir kepçe tavaya dökün. Altlı üstlü çevirerek kızartın. Bütün kaygana hamuru bitene kadar bu işlemi yapın.

Akıtma tarifi

Akıtma malzemeleri

2 su bardağı süt

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

1 tutam tuz

Akıtma yapılışı

Bir kasede yumurta, sıvı yağ ve sütü iyice çırpın. Ardından un ve tuzu da ekleyip çırpmaya devam edin. Akışkan bir hamur elde edilmesi gerekir. Tavayı kızdırın. Hamurdan bir kepçe alıp tavaya yayın. İki tarafını da güzelce pişirin. Sıcak olarak servis edin.