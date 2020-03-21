Kahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri

Günün en güzel öğününü hazırlamak için pratik kahvaltı tarifi fikirlerimiz var. Eğer bugün kahvaltıya ne hazırlasam ya da misafire kahvaltı ne yapabilirim diyorsanız birbirinden lezzetli kahvaltı fikirleri haberimizde.

Kaygana tarifi

Kaygana malzemeleri

4 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1/3 demet maydanoz

1/3 demet dereotu

3 dal taze soğan

1 tatlı kaşığı tuz

Kaygana pişirmek için:

1 çay bardağı ay çiçek yağı

Kaygana yapılışı

Unu, sütü ve tuzu derin bir kabın içerisinde güzelce çırpın. Yumurtaları ayrı bir kaseye alıp çırpın. Daha sonra unlu karışımla birlikte yumurtaları karıştırıp iyice çırpın. İçerisine ince kıyılmış maydanoz, taze soğan ve dereotunu ilave edip iyice çırpın. Krep tavasını ocakta ısıtın. Bir yemek kaşığı sıvı yağ koyup yağ kızınca kaygana hamurundan bir kepçe tavaya dökün. Altlı üstlü çevirerek kızartın. Bütün kaygana hamuru bitene kadar bu işlemi yapın.

İki peynirli ekmek tarifi

İki peynirli ekmek malzemeleri

Bayat ekmek dilimleri

1 kase beyaz peynir

1/2 kase kaşar peyniri (peynirleri isteğinize göre değiştirebilirsiniz)

3-4 kaşık süt

İsteğe bağlı 1 yumurta

2 sivri biber

10 dal maydanoz

Kekik, pul biber ve az nane

İki peynirli ekmek üzeri için;

Domates dilimleri

Biberiye

İki peynirli ekmek yapılışı

İstediğiniz iki çeşit peyniri rendeleyin ve 3 - 4 kaşık süt ile kıvam almasını sağlayın. Kıvam verdiğiniz peynirlerin içerisine maydanoz, dilimlenmiş biberleri ve baharatları ekleyip karıştırın. Bayat ekmek dilimlerinin üzerine bir miktar tereyağ sürün ve hazırladığınız peynir karışımından üzerine ekleyin. Son olarak üzerine dilimlenmiş domateslerden ekleyip bir kaç dal biberiye koyun ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızartın.

Kaşarlı patatesli mücver tarifi

Kaşarlı patatesli mücver malzemeleri

4 tane orta boy patates

1 su bardağı rendelenmiş kaşar

1 yumurta

2-3 yemek kaşığı un (kıvamına göre ayarlayın)

Tuz

Karabiber

Sıvı yağ

Kaşarlı patatesli mücver yapılışı

Patatesleri soyun ve rendeleyin. Elinizle fazla suyunu sıkın. Kaşar peyniri, unu, yumurtayı ve patatesleri bir kapta karıştırın. Tuzu kontrol ederek ekleyin ve karabiberi üzerine koyun.Bütün malzemeler karıştıktan sonra sıvı yağ eklediğiniz tavada yağ kızınca kaşık yardımıyla tavaya karışımdan küçük parçalar koyun. Sıcak servis edin.

Menemen tarifi

Menemen malzemeleri

3 adet domates

2 adet yeşil biber

3 adet yumurta

4 gram kaya tuzu

5 gram karabiber

30 ml zeytinyağı

Menemen yapılışı

Domatesin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Biberlerin içini temizleyip ince ince kesin. Yağ koyduğunuz tavada önce biberi, daha sonra domatesleri soteleyip, tuzunu ve karabiberini ekleyin. Daha sonra içine yumurtaları kırın ve yumurtaları arzu ettiğiniz kadar pişirip, ocağın altını kapatın.

Kalem börek tarifi

Kalem börek malzemeleri

1 paket üçgen yufka (24 adet)

Yada 3 büyük yufkadan 24 adet çıkacak şekilde bölün

Kalem börek içine:

400 gram beyaz peynir

5-6 dal maydanoz (arzu eden)

Kalem börek sosu:

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yumurta

Yarım çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı karbonat

Yarım çay bardağı su

2 yemek kaşığı yoğurt

Kalem börek üzerine:

2 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Kalem börek üzeri için:

Susam

Çörek otu

Kalem börek yapılışı

Kalem böreğin içerisine maydanoz koymak istiyorsanız, maydanozları ince ince kıyın ve peyniri ezerek içine karıştırın. Hazırlanan sos teker teker yufkaların içerisine sürülür ve peynirli iç harçtan yufkanın geniş tarafına koyulur. İki kenar hafif içe doğru kıvrılır ve sıkı bir şekilde sarılır. Pişirme kağıdı serili tepsinin içerisine sarılan börekler düzgünce dizilir. Yumurta sarısı ve sıvı yağ karışımı böreklerin üzerine sürülür. İsteğe bağlı çörek otu ve susam böreklerin üzerine serpilir ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20 dakika pişirilir.

Yumurta salatası tarifi

Yumurta salatası malzemeleri

4 tane yumurta

1/2 limon suyu

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

1/4 çay kaşığı pul biber

1 tane yeşil soğan

2 - 3 dal maydanoz

3 - 4 yaprak taze nane

Yumurta salatası yapılışı

Yumurtaları katılaşana kadar haşlayın. Yeşillikleri yıkayıp doğrayın. Bir kaseye alıp içine yağı, limon suyu, tuz ve baharatları koyup karıştırın. İçine küp doğranmış yumurtayı koyup karıştırın. Bekletmeden servis yapın.

İlgili Haberler Bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler

İlgili Haberler Bağışıklık sistemini güçlendiren içecekler