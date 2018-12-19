Kahvede çay yerine süt içiyorlar Gümüşhane'nin Köse ilçesinde, çay ocağı ve kahvelerde çay yerine süt içiliyor. Kahvehane işletmecisi Yaşar Taşkın "Halkımız süte rağbet gösteriyor ve çok da memnun kalıyorlar. Günlük 20 kilo süt satıyoruz" dedi