Kahvede çay yerine süt içiyorlar
Gümüşhane'nin Köse ilçesinde, çay ocağı ve kahvelerde çay yerine süt içiliyor. Kahvehane işletmecisi Yaşar Taşkın "Halkımız süte rağbet gösteriyor ve çok da memnun kalıyorlar. Günlük 20 kilo süt satıyoruz" dedi
Hava sıcaklığının eksi 20 derecelerde ölçüldüğü Gümüşhane Köse'de satılan sıcak süt, ilk tercih oluyor. Kahvehane işletmecisi Yaşar Taşkın beslediği büyükbaş hayvanlarından sağdığı sütleri kaynatarak müşterilerine sunuyor.
'GÜNLÜK 20 KİLO SÜT SATIYORUZ'
Yaşar Taşkın, müşterilerinin isteklerinden yola çıkarak süt satmaya başladığını belirterek "Büyükbaş hayvanlarım var. Onlardan sağıyoruz, getirip kahvede kaynatıp müşterilerime veriyorum. Halkımız süte rağbet gösteriyor ve çok da memnun kalıyorlar. Günlük 20 kilo süt satıyoruz" dedi.
'SÜTÜN YERİ AYRI'
Kahvede süt içen Hacı Ahmet Şen de "Kahvede süt içmek güzel. Oldukça besleyici. Kış aylarında süt içerek hasta olmuyoruz. Sabah kahveye geldiğimizde sıcak süt içiyoruz. Süt içmek başka, çay başka. Sütün yeri ayrı" diye konuştu.
Sinan UÇAR/DHA