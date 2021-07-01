Kahvehanelerde yeni dönem! Kitaplık ve gazete şartı geliyor…

Ticaret Bakanlığı, kahvehaneci ve kıraathaneciler için kılavuz hazırladı. Milliyet’in edindiği bilgiye göre, kahvehane ve kıraathanelerin açılış ve işletme süreçleri hakkında bilgi verilen kılavuzda, mevzuata göre kahvehane, kır kahvesi, çay ocağı ve benzeri işyerlerinde 1, 2 ve 3. sınıf olmak üzere üç ayrı sınıflandırma yapıldığı belirtildi. Kılavuzda 1. sınıf kahvehanelerde en az beş farklı günlük gazete bulundurulması ve en az 100 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulması gerektiği ifade edildi. İlk iki sınıftaki işletmeler için bay-bayan tuvaletleri olması gerektiği bildirilen kılavuzda, 3. sınıf işletmelerde ise tek tuvaletin yeterli olduğu kaydedildi.

OKULA MESAFE ŞARTI

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre; Kahvehanelerin eğitim kurumları, özel öğretim kursları, yükseköğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokullarından en az yüz metre uzaklıkta bulunmasının zorunlu olduğu hatırlatılan kılavuzda, “Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen işyerleri ile okullar arasında yüz metre şartı aranmaz” denildi.

Bakanlığın kılavuzunda, kıraathanecilik mesleğinin güçlü ve zayıf yönleri de sıralandı. Buna göre kıraathaneciliğin güçlü yönleri arasında; “esnafın mahallenin güvenilir kişisi (bir nevi bekçisi) olması, kıraathanelerin toplumun omurgası ve çimentosu olarak görülmesi, kahve-kıraathanelerin birer serbest kürsü veya siyaset meydanı hüviyetinde olması, meslek mensuplarının toplum psikoloğu gibi çalışmaları, insanların kahvehaneleri evi gibi görmesi” gibi unsurlar sayıldı.

Sektörün zayıf yönleri arasında ise, finansman zorlukları, çırak bulmakta zorluk ve serbest piyasaya uyum sağlayamama sıralandı.

Kılavuzda, ortalama müşteri yaşının yüksek oluşuna bağlı olarak, kıraathanelerde müşteri sayısının giderek azaldığına dikkat çekildi. Modern kafeler nedeniyle, kahvehane kültürünün öldüğüne işaret edilen kılavuzda, sohbet kültürünün teknolojik gelişmeler sonucu kaybolmasının da kahvehaneleri etkilediğine işaret edildi.

‘KOKAN TUVALET’ UYARISI

Kıraathane ve kahvecilere yönelik tavsiyeler de verilen kılavuzda, şunlar kaydedildi:

“Doğru servis personeli seçmelisiniz. Servis personelini seçerken, insan ilişkilerinde başarılı, kişisel hijyenine önem veren, iletişimi ve insan ilişkileri güçlü personel seçimi, işletmenizin başarısına doğrudan etki edecektir. İşletme tuvaletleri önemli bir konudur. Müşteriler lavaboya ulaşmak için su birikintilerine girdiğinde veya umumi tuvaletlerin kokusunu solumak zorunda kaldığında, geri dönmeleri olası değildir. Kâğıt havlu ve temiz bir sabunluk bulunan temiz WC’leri müşterilerinize sağlamak önemlidir. Tuvaletlerde hoş kokulu otomatik spreyler kullanmak iyi bir fikirdir. Sadık müşteri edinmeye gayret göstermelisiniz. Müşteriyle birebir iletişim kurarak onları tanıyıp kendinize bağladığınızda, mevcut ürünlerden daha çok satın alacaklardır.”