Kakaolu krep pasta tarifi: Kakaolu krep pasta nasıl yapılır?
Hem pratik hem de lezzetli bir pasta yapmak istiyorsanız kakaolu krep pasta tam size göre olacak. Sadece krep, krema ve çikolata sosuyla yapabileceğiniz kakaolu krep pasta tarifi kendine hayran bırakacak lezzette. Peki kakaolu krep pasta nasıl yapılır? Kakaolu krep pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
19 Aralık 2020, Cumartesi 10:50 Son Güncelleme:
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Enfes çikolata sosu ve kreması kreple buluşunca ortaya inanılmaz bir lezzet çıkıyor. Sevdiklerinize hazırlamak için kakaolu krep pasta tarifi arıyor ya da kakaolu krep pasta nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kakaolu krep pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
Kakaolu krep pasta tarifi
Kakaolu krep pasta malzemeleri
Krepler için:
- 3 adet yumurta
- 2 su bardağı süt
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 1 paket vanilya
- 1,5 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı kakao
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
Kreması için:
- 2 poşet krem şanti
- 1,5 su bardağı süt
Çikolata sosu için:
- 1 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 1 tatlı kaşığı un
- 1 yemek kaşığı kakao
- 2 yemek kaşığı toz şeker
Krem şanti ve sütü mikserle çırpıp buzdolabında dinlendirin. Krep için öncelikle yumurta ve şekeri derin bir kasede mikserle çırpın. Kaşıkla karıştırarak sırasıyla diğer malzemeleri ilave edin ve akışkan bir krep hamuru elde edin. Tavayı sıvı yağla bir seferliğine yağlayıp hamurdan bir kepçe alıp pişirin. Pişen krepleri servis tabağına alıp biraz ılınınca aralarına buzdolabındaki krem şantiden sürün. Çikolata sosu için malzemeleri bir sos tenceresinde karıştırıp muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Kreplerin üst katına çikolata sosunu iyice yayıp tatlıyı soğuması ve sertleşmesi için yeniden buzdolabına koyun. 2 saat kadar sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.