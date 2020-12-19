Kakaolu krep pasta tarifi: Kakaolu krep pasta nasıl yapılır?

Enfes çikolata sosu ve kreması kreple buluşunca ortaya inanılmaz bir lezzet çıkıyor. Sevdiklerinize hazırlamak için kakaolu krep pasta tarifi arıyor ya da kakaolu krep pasta nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kakaolu krep pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Kakaolu krep pasta tarifi

Kakaolu krep pasta malzemeleri

Krepler için:

3 adet yumurta

2 su bardağı süt

4 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

1,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Kreması için:

2 poşet krem şanti

1,5 su bardağı süt

Çikolata sosu için:

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı un

1 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı toz şeker

Kakaolu krep pasta yapılışı

Krem şanti ve sütü mikserle çırpıp buzdolabında dinlendirin. Krep için öncelikle yumurta ve şekeri derin bir kasede mikserle çırpın. Kaşıkla karıştırarak sırasıyla diğer malzemeleri ilave edin ve akışkan bir krep hamuru elde edin. Tavayı sıvı yağla bir seferliğine yağlayıp hamurdan bir kepçe alıp pişirin. Pişen krepleri servis tabağına alıp biraz ılınınca aralarına buzdolabındaki krem şantiden sürün. Çikolata sosu için malzemeleri bir sos tenceresinde karıştırıp muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Kreplerin üst katına çikolata sosunu iyice yayıp tatlıyı soğuması ve sertleşmesi için yeniden buzdolabına koyun. 2 saat kadar sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.



