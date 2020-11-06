Veganlar çok sevecek: Kakaolu vegan kurabiye tarifi
Hayvansal ürün tüketmeyenlerin rahatlıkla yapabileceği kakaolu vegan kurabiye tarifi oldukça lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kakaolu vegan kurabiye tarifi arıyor ya da kakaolu vegan kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kakaolu vegan kurabiye yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
06 Kasım 2020, Cuma 14:13 Son Güncelleme:
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Hem fit hem de lezzetli bir kurabiye olan kakaolu vegan kurabiye tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kakaolu vegan kurabiye tarifi arıyor ya da kakaolu vegan kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kakaolu vegan kurabiye yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Kakaolu vegan kurabiye tarifi
Kakaolu vegan kurabiye malzemeleri
- 2 su bardağı un
- 1 su bardağı buğday nişastası
- 1 su bardağına yakın pudra şekeri
- 1 su bardağı kadar sıvı yağ (varsa Hindistan cevizi yağı)
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 1 kahve fincanı kakao
- 1 çay bardağı kadar dövülmüş badem
Kakaolu vegan kurabiye yapılışı
Toz malzemeleri eleyip içine sıvı yağı ekleyin. Güzelce yoğurup bademleri hamura yayın. İstediğiniz şekli verip 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Piştikten sonra ızgaranın üstünde biraz dinlendirin.
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