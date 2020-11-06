Veganlar çok sevecek: Kakaolu vegan kurabiye tarifi

Hem fit hem de lezzetli bir kurabiye olan kakaolu vegan kurabiye tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kakaolu vegan kurabiye tarifi arıyor ya da kakaolu vegan kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kakaolu vegan kurabiye yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Kakaolu vegan kurabiye tarifi

Kakaolu vegan kurabiye malzemeleri

2 su bardağı un

1 su bardağı buğday nişastası

1 su bardağına yakın pudra şekeri

1 su bardağı kadar sıvı yağ (varsa Hindistan cevizi yağı)

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 kahve fincanı kakao

1 çay bardağı kadar dövülmüş badem

Kakaolu vegan kurabiye yapılışı

Toz malzemeleri eleyip içine sıvı yağı ekleyin. Güzelce yoğurup bademleri hamura yayın. İstediğiniz şekli verip 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Piştikten sonra ızgaranın üstünde biraz dinlendirin.



