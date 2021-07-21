Dikenli bitkilerin tamamına verilen ortak bir isim olan kaktüs, gövdesi içerisinde su depolayan bir bitki çeşididir. En büyük türleri çöllerde yetişmekte olan bu bitkinin çok daha küçük şekillerde olanları ise saksılarda yetiştirmek için idealdir.

KAKTÜS ÇİÇEĞİ NEDİR?

Bütün bitkilerin içinde bakımı en basit olan kaktüs çiçeği, dikensiz türleri ile de bilinmektedir. Kaktüsün çiçek açabilmesi ve iyi gelişmesi amacı ile kimyasal ve fiziksel şartların mümkün olduğunca kaktüsün kendi doğal alanına uydurulması gerekmektedir. Bütün kaktüsler için geçerli olan bu koşullara uyulduğu durumda, çiçek açan daha sağlıklı kaktüsler yetiştirilebilmektedir.

KAKTÜS ÇİÇEĞİNE NASIL BAKILIR?

Saksıya ekilmiş olan kaktüse, iki gün boyunca su verilmemesi gerekmektedir. Su verilen kaktüsün, köklerinin ıslak almasından dolayı çürüme durumu ortaya çıkacaktır. Kaktüs köklerinin ıslak bir şekilde kalarak, çürümemesi için toprağın nemli olması tamamen yeterli olmaktadır. Kaktüs, güneş ışığı görebilen ve hava alabilen bir yerde olmalıdır. Bunun beraberinde çok fazla güneş ışınlarına da maruz kalmaması gerekmektedir. Arada sırada güneş ışığı alan bir alanda tutulması, bitkinin daha sağlıklı bir biçimde büyümesine yardım edecektir. Kaktüs çiçeğinin toprağının kumlu olması gerekmektedir ya da özel kaktüs toprağı alınmalıdır. Toprağın içerisine ponza taşı karıştırıp, daha sağlıklı ve verimli bir şekilde büyüme süreci sağlanabilmektedir. Kaktüs türlerinin pek çoğu güneşe ihtiyaç duymaktadır. Ancak genç olan kaktüsleri, yarı güneş alan bir alan tutmak önemli olmaktadır. Genç kaktüslerin, yaz aylarında sürekli güneş altında kalması bu çiçeğin yanmasına sebep olabilmektedir.

KAKTÜS ÇİÇEĞİNİN ANLAMI NEDİR?

Kaktüs çiçeğinin anlamı genel itibari ile sadakat, dayanım, savaş ve mücadele gibi anlamlar ile yorumlanmaktadır. Kaktüslerin bakım gerektirmeyen çiçekler olması, yapraklarında yer alan sulardan kendisini besleyebilmesi, kaktüslerin mücadele etmekte olan ruhunu temsil etmektedir.

KAKTÜS ÇİÇEĞİ NE KADAR YAŞAR?

Uygun koşulların sağlandığı bir ortam içerisinde yer alan bir kaktüs yaklaşık olarak 150 ile 200 yıl arasında yaşayabilmektedir. 1750 kadar bilinen türü bulunmaktadır. Kaktüs adı Yunancadan gelmiştir. Bununla birlikte Yunanca içerisinde dikenli anlamına gelmektedir. Kaktüsler sıcak alanlarda ve sıcak iklimlerde yetişmektedir.

KAKTÜS ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kaktüs, dikenli yapısı ile bilinen genelde çöllerde ve tropik bölgelerde yaygın olarak görülen bir bitki türüdür. Özel bir familya içerisine ait olmayan kaktüs çiçeği, yaprakları ve çiçekleri diken biçimini almış olan bitkilerin ortak ismidir. Pek çok türü bulunan kaktüsün boyları genel olarak 12 metreye kadar ulaşabilmektedir. Çok fazla su ya da yağış istemeyen bir yapıyı bünyesinde barındıran kaktüs çiçeği, evlerde de kolay bir şekilde yetişebilmektedir. Dikenleri kimi cinslerde zehirli olabilmektedir. Zehirli olmasa dahi kaktüs dikeninin ele batması durumunda oldura can yakmaktadır ve çıkarılması bir hayli zordur. Küçük bir bitki durumundayken saksıda yetiştirilmeye başlandığında kaktüs, iyi bir bakım neticesinde bir hayli kalın ve uzun bir yapıya sahip olmaktadır.

Sağlıklı bir biçimde kaktüs yetiştirmek isteniyor ise ışıklı ve aydınlık bir alanın tercih edilmesi gerekmektedir. Bütün bitkiler gibi karanlığı sevmeyen kaktüs çiçeğine, yapısı gereği sıcak iklimlerde sık olarak rastlanmaktadır. Bununla beraber fazla sulamaya gereksinim duymamaktadır. Bunun için damlatma tekniği uygulamak ideal bir seçim olacaktır.