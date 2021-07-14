Kaktüs nasıl çiçek açar? Kaktüse çiçek açtırmak için ne yapılmalı?

Kolay bakımı ve görsel güzelliğiyle hemen hemen birçok kişinin evinde bulunan kaktüslerin çiçekleri mükemmel görünüyor. Evinizdeki kaktüslerin çiçek açmasını istiyorsanız birkaç yöntem var. Peki, kaktüs nasıl çiçek açar? Kaktüsler ne zaman çiçek açar? Kaktüse çiçek açtırmak için ne yapmalı? Kaktüs çiçeği hakkında merak edilenler...

KAKTÜS NASIL ÇİÇEK AÇAR?

Kaktüslere doğru bakıldığı sürece uzun yıllar yaşar. Kaktüse doğru bakmanın ilk kuralı ise az su vermektir. Yazın ayda bir su vermeniz yeterli olacaktır. Kışın ise hiç su vermemeniz bile kaktüsü öldürmez. Yani kaktüse kontrollü şekilde su vermek lazımdır. Toprak çok kurumadan kesinlikle su vermeyin.

Kaktüsler yılda bir kez çiçek açmaktadırlar. Tabi bu kaktüsün cinsine göre farklılık gösterebilir. Kaktüsün açan çiçeği 3-4 hafta kadar yaşayacaktır. Bir sonraki çiçeği bir yıl sonra verecektir.

Çiçek açması için kaktüsü doğru bir saksıya koymanız gerekmektedir. Kaktüsün boyutu ile saksı uyumlu olmalıdır. Ayrıca torflu çiçek toprağı kullanmak daha uygun olacaktır. Ayrıca kaktüsün yeterli miktarda güneş almasını sağlamanız çiçek açması için yararlı olacaktır.

KAKTÜSLER NE ZAMAN ÇİÇEK AÇAR?

Kaktüsün çiçeği yılda bir kez açmaktadır. Açan bu çiçek yaklaşık bir ay boyunca canlı kalabilmektedir. Daha sonra çiçek dökülecektir. Dökülen çiçek diğer sene ise tekrar çiçek açmaya başlamaktadır. Kaktüsler yılda bir çiçek açar.



