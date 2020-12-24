Kaktüs toprağı nasıl olmalıdır? Kaktüs toprağı ne zaman değiştirilmelidir?

Çöl şartlarında bile rahatlıkla ayakta kalan kaktüsler, succulent bitki ailesinden gelmektedir. Kuzey ve Güney Amerika'da, Afrika kıtasında ve hatta Kuzey Kanada bölgesinde bile yetişebilir. Kaktüs su kaybını önlemek için kalın bir deriye sahiptir.

Kaktüs bitkisi bakımı nasıldır?

Susuzluğa dayanıklı olan kaktüs, fazla sulandığında çürür. Topraktaki minerallerin tükenmesi söz konusu olduğu için iki yılda bir değiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca kaktüs türleri güneş ışığını çok sever. İyi bakıldığında yumru şeklinde yapılar oluşur. Bu yumrular toprak üzerine koyulduğunda köklenir ve yeni bir kaktüs daha büyümeye başlar.

Kaktüs toprağı hakkında bilgi

Doğada 5000 yakın türü bulunan kaktüslerin ana vatanı Amerika ve çevresindeki adalardır. En çok kaktüs türü ise Meksika'da yer alır. Yapılan araştırmalara göre kaktüs türlerinin çoğunun radyasyonu çektiği görülmüştür. Bu yüzden pek çok bitki sever kaktüs türlerine yönelmiştir.

Etli ve geniz gövdeleri, farklı boyları, dikenli yapıları ve çiçekli tepeleri ile kaktüsler oldukça hoş bitkilerdir. Bakımı oldukça kolay olmasına nazaran en çok dikkat edilmesi gereken husus toprağıdır. Kaktüs toprağı değişimi ile basittir. Kaktüs yetiştirmek isteniyorsa mutlaka toprağı değiştirilmelidir. Böylece çürüme ya da kuruma gibi problemler oradan kalkar.

Kendi gövdesinde su depolama özelliğine sahip olan bu bitki, torf toprak içerisinde yerleştirilmemelidir. Torf toprak türü, fazla miktarda suyu depolamasıyla bilinir. Bu yüzden kaktüsün bol su içerisinde kalıp, çürümesine neden olur.

Kaktüs kökleri dağılmayı sever. Köklerin rahat bir şekilde büyüyebilmesi ve hareket edebilmesi için kullanılan saksının geniş, toprağın ise sıkışık olmaması gerekmektedir. Kaktüslerde kullanılması gereken toprak türü ise ince kumla karışık bir toprak olmalıdır.

Kaktüs toprağı seçilirken, perlit oranı bol miktarda olan özel kumlar alınmalıdır. Toprakta bulunan kum, taş ve odun parçaları suyun uzun süre saksı içerisinde kalmasını engeller. Böylece kaktüs nemli toprakta kalmaz ve çürüme gibi problemler de yaşanmaz.

Evde kaktüs toprağı nasıl hazırlanır?

Kişi kendi evinde kaktüs toprağı hazırlayabilir. Kaktüs toprağı hazırlamak, en az kaktüs bakımı kadar kolaydır. Kaktüs toprağı hazırlamak için gerekli olan malzemeler ise;

1 ölçek tınlı toprak,

1 ölçek yaprak çürüntüsü,

1 ölçek kum,

1 ölçek kadar tuğla kırıntıları,

1 ölçek kadar odun kömürü ile hazırlanmaktadır.

Malzemeleri tamamladıktan sonra, tüm bunları karıştırmak gerekmektedir. Daha sonra kaktüsün boyutundan üç parmak daha geniş bir saksının içerisine eşit şekilde yerleştirilir. Kaktüsün köklerinin toprak içerisinde rahat bir şekilde yayılması gerekmektedir. Bu yüzden küçük saksılarda kaktüs her ne kadar sevimli bir görünüm yaratsa da bitkiye zarar verir.

Kökler toprağın altında kalacak şekilde kaktüs saksıya yerleştirilir. Kökler dışarıda kalırsa, kuruyarak bitkinin ölmesini sağlar. Bu yüzden tüm köklerin saksı içerisinde kaldığından emin olmak gerekmektedir.

Kaktüs toprağının değişimi nasıl yapılır?

Yetiştirilen kaktüslerin, en verimli şekilde büyümesi isteniyorsa mutlaka her sene en geç iki senede bir toprakları değiştirilmelidir. Ayrıca büyüyen bitkinin boyutlarına göre saksı da değiştirilmelidir. Her yıl saksı değiştirilirken, bir önceki saksıdan 2 numara daha büyük saksı seçilmelidir. Aynı saksı içerisinde sadece toprak değişimi yapılmamalıdır.

Kaktüs saksısı, bitkinin köklerinin rahat büyümesi ve hareket edebilmesi için bitki boyundan 3 parmak daha geniş seçilmelidir. Ayrıca saksının delikli olması doğru bir biçimde büyüyebilmesi için önem taşır. Kaktüslerin kökleri hava aldığı zaman daha canlı bir görünüm sağlamaktadır. Fakat hava alması için toprağın dışına çıkmamalıdır.

Saksı ve toprak değişiminin amacı, hem sıkışan toprağı rahatlatmak hem de bitkinin çok daha sağlıklı şekilde büyümesini sağlamaktır. Bu sayede bitki canlılığını yitirmez. Eğer değişim esnasında köklerde çürüme ya da kuruma meydana gelmiş ise, hasarlı kökleri kesmek ve temizlemek gerekmektedir.

Toprak değişiminden sonra bitki saksının tam ortasına yerleştirilmelidir. Kökleri ise gevşek bir biçimde toprağa yayılmalıdır. Toprak doldurulurken asla bastırılmamalıdır. Gelişi güzel bir doldurma taktiği kullanılmalıdır. Ayrıca sağlıklı bir toprak değişimi ilkbahar aylarının başında yapılmalıdır.







