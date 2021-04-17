Kaktüs yetiştirme sanatı
Halime Çelikel / halime.celikel@posta.com.tr
17 Nisan 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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“Kaktüs bakımı kolaydır” deniliyor ama heves edip aldığımız kaktüsler her zaman beklediğimiz gibi gelişmeyebiliyor. Kaktüslerin bakımı hakkında merak edilenleri Pagoda Kaktüs’ten Tevfik Yalçın’a sizler için sordum. İşte önerileri:
- Kaktüs saksısının altı mutlaka delik olmalı. Saksı kaliteli torf, kum, vermikülit ve ponza karışımı ile doldurulmalı.
- Kaktüs, toprağı kupkuru olduğunda sulanmalı. Toprak doyana kadar su verilmeli. Ara sulama yapılmamalı.
- Çiçek açabilmesi için kaktüsün bol ışıklı, hafif esintili bir mekanda bulunması gerek. Doğru sulama ve gübreleme de önemli.
- Işık ihtiyacı doğru karşılanmayan kaktüsler, formunu kaybeder.
- Gübreleme 15 Mart-15 Mayıs arısında yapılmalı. (18-18-18 diye bilinen eşit salınımlı sıvı gübre ile). İki kez üst üste gübreli sulama yapılmamalı.
- Bahçeye açık alana dikecekseniz kaktüsün büyüklüğüne uygun bir çukur açılmalı. Çukurun altına, gözenekli taşlarla minimum beş santim boyunda taş döşemelisiniz. Üzerine uygun kaktüs toprağı ile dikim yapabilirsiniz.
- Kaktüsünüz çürüdüyse sulamayı yanlış yapmış olabilirsiniz. Kaktüs zararlıları (un bit, kabuklu bit) olup olmadığını kontrol etmelisiniz Uygun ilaçlama yapmak gerekebilir.