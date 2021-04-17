Kaktüs yetiştirme sanatı

“Kaktüs bakımı kolaydır” deniliyor ama heves edip aldığımız kaktüsler her zaman beklediğimiz gibi gelişmeyebiliyor. Kaktüslerin bakımı hakkında merak edilenleri Pagoda Kaktüs’ten Tevfik Yalçın’a sizler için sordum. İşte önerileri:

Kaktüs saksısının altı mutlaka delik olmalı. Saksı kaliteli torf, kum, vermikülit ve ponza karışımı ile doldurulmalı.

Kaktüs, toprağı kupkuru olduğunda sulanmalı. Toprak doyana kadar su verilmeli. Ara sulama yapılmamalı.

Çiçek açabilmesi için kaktüsün bol ışıklı, hafif esintili bir mekanda bulunması gerek. Doğru sulama ve gübreleme de önemli.

Işık ihtiyacı doğru karşılanmayan kaktüsler, formunu kaybeder.

Gübreleme 15 Mart-15 Mayıs arısında yapılmalı. (18-18-18 diye bilinen eşit salınımlı sıvı gübre ile). İki kez üst üste gübreli sulama yapılmamalı.

Bahçeye açık alana dikecekseniz kaktüsün büyüklüğüne uygun bir çukur açılmalı. Çukurun altına, gözenekli taşlarla minimum beş santim boyunda taş döşemelisiniz. Üzerine uygun kaktüs toprağı ile dikim yapabilirsiniz.

Kaktüsünüz çürüdüyse sulamayı yanlış yapmış olabilirsiniz. Kaktüs zararlıları (un bit, kabuklu bit) olup olmadığını kontrol etmelisiniz Uygun ilaçlama yapmak gerekebilir.