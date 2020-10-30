Mis gibi kokusuyla: Kalacaşı çorbası tarifi
Kalaç veya Halaç olarakta bilinen kalacaşı çorbası tarifi geleneksel çorba tariflerinden birisidir. Sevdiklerinize hazırlamak için kalacaşı çorbası tarifi arıyor ya da kalacaşı çorbası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kalacaşı çorbası yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
30 Ekim 2020, Cuma 12:34 Son Güncelleme:
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Yöresel lezzetleri denemeyi seviyorsanız kalacaşı çorbası tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için kalacaşı çorbası tarifi arıyor ya da kalacaşı çorbası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kalacaşı çorbası yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Kalacaşı çorbası tarifi
Kalacaşı çorbası malzemeleri
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 3 yemek kaşığı mısır unu
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet patates
- Tuz
- Karabiber
- 1-2 diş sarımsak
- 2 su bardağı tavuk suyu
- 5 su bardağı sıcak su
Üzeri için:
- Sıvı yağ
- Toz kırmızı biber
Kalacaşı çorbası yapılışı
Kuru soğan ve patatesi irice doğrayın. Tereyağını tencerede eritip mısır ununu ilave edin ve 3 dakika kavurun. Soğanı ve patatesi ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Sarımsağı da ekleyip kavurmaya devam edin. Tavuk suyunu ve sıcak suyunu ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Sebzeler yumuşayınca çorbayı pürüzsüz bir kıvam alana kadar blender'dan geçirin. Bir taşım daha kaynattığınız çorbayı ocaktan alın.
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