MasterChef lezzetlerinden: Kalamar dolması tarifi

Deniz ürünlerini severek tüketiyorsanız kalamar dolması tarifi tam size göre bir lezzet olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için kalamar dolması tarifi arıyor ya da kalamar dolması nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kalamar dolması yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Kalamar dolması tarifi

Kalamar dolması malzemeleri

4 adet kalamar

3 tutam doğranmış ıspanak

1 tutam doğranmış dereotu

2 adet küçük küçük doğranmış arpacık soğanı

2 diş ufak ufak doğranmış sarımsak

4 yemek kaşığı ezilmiş Ezine peyniri

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Kalamar dolması terbiyesi

2 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

Kalamar dolması yapılışı

Kalamarları temizledikten sonra, yumuşaması için öncelikle marine etmek gerekiyor. Bunun için kalamarları bir kap içerisinde alıp; toz şeker, karbonat ve süt ile karıştırın. Daha sonra en az 3 saat buzdolabında bekletin. Ardından bir tava içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağını döküp, doğranmış sarımsak ve soğanları hafiften soteleyin. Kalamarların ayaklarını ince ince doğrayıp, tavaya ilave edin ve karıştırarak pişirin. Daha sonra yeşillikleri ilave ediyoruz. Bu aşamada ıspanak ve dereotunu tavaya ekleyip hafif sönünce ekmek kırıntısı ve peyniri ilave edin. Tuzunu ve karabiberini de attıktan sonra Ezine peynirini küçük küçük ezerek birkaç dakika daha pişirmeye devam edin. Ardından kağıt havlu yardımıyla kurulanmış kalamarları alarak içini bu harçla doldurup ağzını kürdanla kapatın. Kürdanları yarım saat su içerisinde bekletmiş olursanız, pişirme sırasında yanmasını da engellersiniz. Döküm tavada pişirecekseniz, tavaya az miktarda zeytinyağı dökün ve her yerine yayın. Tava biraz ısındıktan sonra kalamarları 2 dakikada bir çevirecek şekilde pişirin. Kalamarlar pişerken suyunu salacaktır. 12-15 dakika arası bir sürede de pişecektir.



