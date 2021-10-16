Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun’un unutulmaz filmleri arasında yer alan Kalbimin Efendisi’nin yönetmen koltuğunda ise Ertem Eğilmez yer alıyor. Üzerinde yıllar geçse bile televizyon ekranlarında pek çok izleyici tarafından ilgiyle karşılanan Kalbimin Efendisi filminin ne zaman ve nerede çekildiği, konusu ve oyuncuları da merak ediliyor…

KALBİMİN EFENDİSİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ferit ve Alev’in mutlu bir evlilikleri vardır. Ancak Alev’in üvey kardeşi Leyla, sevgilisi Kemal ile sorunlar yaşamaktadır. Kendisine yapılan haksızlığın intikamını almak isteyen Leyla, Kemal’i öldürmeye karar verir. Olanlardan haberdar olan Alev ne yaparsa yapsın Leyla’yı engelleyemez. Cinayetin ardından Alev’in üvey annesi öz kızı Leyla’yı kurtarmak için, cinayeti Alev’in üzerine yıkar. Hiçbir suçu olmayan Alev, Ferit’e gerçekleri anlatsa da kocası bunu kabul etmez be Alev’i terk eder ve Alev sadece eşinden değil çocuğundan da ayrı kalır.

KALBİMİN EFENDİSİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yeşilçam’ın klasikleri arasında yer alan Kalbimin Efendisi filmi, 1970 yılında çekildi. İzleyiciden büyük bir beğeni toplayan film, 7. Altın Portakal Film Festivali'nde Ertem Eğilmez en iyi yönetmen, Sadık Şendil en iyi senaryo ve Lale Belkıs en iyi yardımcı kadın oyuncu ödüllerini kazandı.

KALBİMİN EFENDİSİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kalbimin Efendisi filmi genel olarak İstanbul’da çekildi. Bazı sahneler, Bebek'teki o dönem Arif Hanoğlu'na ait olan Villa Hanzade'de çekilirken, filmin açılışı ise Bursa Uludağ’da çekilen sahnelerle yapıldı. İlk sahneleri Uludağ ve kar manzaralarını içeren filmde Beceren Otel’de çekilirken, Ediz Hun’un Zeynep Tedü ile karşılaşıp ayaküstü konuştuğu sahne ise Setbaşı Köprüsü’nde çekildi. Filmin bir sahnesinde Bursa Yeşil Camii de arkada görünmektedir.

KALBİMİN EFENDİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?