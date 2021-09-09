Kalbinizdeki vesveseden kurtulmak için dualar nelerdir? merak ediyorsanız, işte detaylar... Dinimizde vesveseden kurtulmak için okunacak pek çok dua bulunmaktadır. Vesveseden korunmak için çoğunlukla Amentü duası okunur. Kişilerin bu duayı okurken inanarak ve temiz bir kalp ile okuması gerekmektedir. İbadetlerini yerine getiren Müslümanlara şeytan sinsi bir şekilde yaklaşmaktadır. Böylece insanların kalplerine şüphe aşılamaktadır. Müslümanların vesveselerden korunmak için Allah'a sürekli dua etmeleri ve ibadetlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

VESVESEDEN KURTULMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Vesveseden korunmak isteyen Müslümanların İslam dini ile ilgili bilgi sahibi olması gerekmektedir. Sürekli Allah'a (c.c) dua etmeleri ve herhangi bir işe başlarken besmele çekmeleri gerekmektedir.

Allah'ı sürekli zikretmek ve dünya işlerinden uzaklaşmak insanların kalplerindeki vesveselerden kurtulmalarını sağlayacaktır. Vesveseden kurtulmak için Nas ve Felak Sureleri de okunabilir.

NAMAZDA VESVESE GELMESİ NAMAZI BOZAR MI?

Bir Müslümanın düşüncelerinde ve kalbinde vesvese yoksa bu vesvese şeytanın verdiği fitneden meydana geliyorsa, bu vesveseler insanların ibadetlerinden ve dinden soğuması içindir. Vesvese geldiği zaman kişilerin bunun üzerinde çok durmaması, dualarına ve ibadetlerine devam etmesi gerekmektedir. Bu şekilde vesveseler de zaman içerisinde kendiliğinden yok olacaktır.

Kişiler vesveselere ne kadar odaklanırsa o kadar çıkmaza girer. Böyle bir durumda şeytan insanlarla daha çok uğraşmaya başlayacaktır. Şeytan gerçekte var olmayan şeyleri insanların aklına sokarak insanları yollarından saptırmaya çalışmaktadır. Kişilere zaman zaman gelen bu kötü düşüncelerin üzerinde durmadan ibadetlere devam edilmesi halinde herhangi bir sıkıntı oluşmamaktadır.

VESVESEDEN KURTULMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

İnsanlar boş oldukları zamanlarda daha çok vesvese gelmektedir. İnsanların boş zamanlarında şeytanı mutlu eden davranışlar içerisine girmemesi gerekmektedir. Günlük yaşamda çok takıntılı ve vesveseli biriyseniz bu vesveselerden kurtulmak için bol bol dua etmeniz gerekmektedir.

Bu nedenle insanların boş vakitlerinin olmaması ve her zaman Allah'ı zikir halinde olmaları son derece önemlidir. Bu şekilde vesveselerden kurtulmak mümkündür. Vesvese geldiği zaman insanların bu duyguya kapılmamaları abdest alarak bildikleri duaları içten bir şekilde okumaları gerekir.