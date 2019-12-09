Kalça şekliniz sağlığınızı ele veriyor

Kare

Bu kalça şekli popo ayrımına kadar yağ depolamaya yatkındır ve yeterince fiziksel egzersiz yapılmadığı takdirde aşağı doğru genişler. Ayrıca, uyku problemlerini tetikleyebilecek kortizol adı verilen hormonun ortaya çıkmasına sebep olur.

Kare şeklinde bir kalçaya sahip olan kadınlar genellikle iyi bir metabolizmaya sahiptir ve orantılı olarak kilo alırlar.

Öneriler:

- Düzenli olarak kalori hesabı yapın ancak sıkı diyete girmeyin.

- Omuz ve uyluklarınızın sağlığına dikkat edin. Böylece uzun zamandır arzuladığınız vücut ve kalça kıvrımlarına erişebilirsiniz.

Kalp

Bu tip kalçalar, son derece geniş kalçaları ve ince bir beli işaret eder. Bu kalça tipine sahip kadınlar kolayca yağ kaybetme eğilimindedirler, ancak yedikleri besinlere dikkat etmedikleri takdirde kazandıkları yağ orta bölümlerine gider.

Kalçalarınız yağ nedeniyle çok büyüdüyse yanlış besleniyorsunuz, yeteri kadar hareket etmiyorsunuz ve oldukça stres altındasınız demektir. Ayrıca bu kalça şekli, hem erkek hem de kadınlar için aşırı alkol tüketimi olduğuna işaret edebilir. Kalçalarınızda ekstra ağırlık taşırsanız, osteoartrit ve selülit riskinizi artırabilir.

Öneriler:

- Beslenmenizi tekrar gözden geçirin. Daha fazla protein, sebze ve meyve tüketin.

- Vücudunuzun alt kısmını eğitmeye konsantre olun. Bol bol yürüyün ve fırsat bulduğunuzda koşun.

Ters üçgen

İlerleyen yaş ile birlikte, kalçadaki yağ vücudun diğer bölgelerine geçmeye başlar. Bu, düşük östrojen seviyelerinden kaynaklanıyor olabilir. Kalp problemlerine, depresyona, zayıf kemiklere, idrar yolu enfeksiyonları riskine ve kilo almaya neden olabilir.

Öneriler:

- Beslenmenizi düzene sokun.

- Kalbinizi yağdan koruyun. Düzenli olarak egzersiz yapın.

- Hangi tür sporların vücudunuz için en uygun olduğunu belirleyin ve vakit kaybetmeden egzersize başlayın.

Yuvarlak

Bu kalça tipi, son derece sağlıklı bir kalçaya işarettir. Vücutta her şey orantılıdır. Ancak yanlış bir yaşam tarzı geliştirirseniz aldığınız yağ kalçada sıkışabilir, bu nedenle sağlığınızı her daim kontrol altında tutmanız daha iyi olacaktır, böylece bu mükemmel şeklinizi kaybetmezsiniz.

Öneriler:

- Vücudunuzun kilosuna göre kalori tüketin ve düzenli olarak fiziksel antrenmanlar yapmayı unutmayın.

Peki, düz bir kalça ne anlama geliyor?

Eğer düz kalçalarınız varsa, muhtemelen “ölü kalça sendromundan” muzdaripsiniz demektir! Güncel hayatımız, bizleri ofiste ve televizyon karşısında uzun süre hareketsiz kalmaya zorluyor ve kalçalarımızın glüten amnezisi olmasına neden oluyor. Sonunda kaslarımız, temel amaçlarını unutuyor ve vücudu uygun şekilde tutmayı bırakıyor.

Öneriler:

- Daha fazla yürüyün.

- Evde ve ofiste kendinize ufak molalar verin ve daha fazla hareket ederek vücudunuzu canlandırın.



