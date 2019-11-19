Kalçada sivilce neden çıkar?

İngiliz Dermatolog Dr. Gabriel Serrano kalça sivilceleriyle alakalı şu açıklamayı yapıyor; ‘’En büyük nedeni vücutta oluşan ter. 'çok dar pantolon ya da etekler kalçada ter, bu da bakteri oluşumuna neden oluyor. Bununla birlikte tahriş ve sivilceler kaçınılmaz olabiliyor. Ayrıca hava almayan kumaşlar ( likra veya polyester) da ciltte leke oluşumuna neden oluyor.'’

Kalça sivilcelerinden nasıl kurtulabilirim?

Sıkmayın

Sivilceyi sıkmak cazip gelebilir ama, bu iltihaplanmayı artırıp durumu daha da kötü bir hale getirebilir.

Bol bol nemlendirin

Kalçalarınıza hafif çok yoğun olmayan bir nemlendirici uygulayın. Yoğun bir tabaka halinde sürmeyin aksi takdirde gözenekleri tıkayabilirsiniz.

Cildi yatıştırmak ve sakinleştirmek için aloe vera içeren jel kem, lekeleri tedavi etmeye ve önlemeye yardımcı olmak için de glikolik asit kullanabilirsiniz. Bu ürün ayrıca hücreleri serbest radikallerin neden olduğu zararlardan koruyan bir antioksidan görevi gören E Vitamini içerir.

Peeling uygulayın

Lekeleri önlemek için ölü cildi çıkarmak önemli olmakla birlikte, doğal yağlarınızın çoğunu çıkarmamanız da önemlidir, bu nedenle fırçalama yaparken iyi bir denge gereklidir. Ölü cilt hücrelerinin cildin yüzeyinden alınmasına yardımcı olmak için genellikle kum, deniz kabukları veya şeker gibi bazı peeling ürünleri kullanılabilir. Ancak bu parçacıklar sivilceli alanda zarar verebilir. O yüzden çok dikkatli kullanmak gerekir.





Bu haberi de okudular Vücudunuzdaki yağları yakmanıza yardımcı olacak egzersizler