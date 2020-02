Kaldırılırsa daha iyi olur denilen Android uygulamaları açıklandı

VPNpro portalında yer alan habere göre, Çinli 'Shenzhen HAWK Internet' şirketi tarafından geliştirilen ve popüler olan 24 uygulama çok fazla sisteme erişim izni talep ediyor ve böylelikle kullanıcıların kişisel verileri için risk oluşturuyor. Bu uygulamaların, fotoğraf ve video çekme, ses kaydı yapma ve arama izni almaya çalıştığı ifade edildi.

Örnek olarak Candy Selfie Camera uygulamasını gösteren uzmanlar, bu uygulamanın, konum bilgilerine, cihazın durumuna ve dosya kasalarına erişim talep ettiğini kaydetti. Sound Recorder uygulamasının da kameraya erişim talep etmesi dikkat çekiyor.

Kötü niyetli olarak gösterilen bu uygulamaların toplamda 382 milyon kez indirildiği bildirildi.

Yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, ‘cihazlardan kaldırılması gereken’ uygulamalar şöyle: Super Cleaner, Virus Cleaner 2019, File Manager, Joy Launcher, Turbo Browser, Weather Forecast, Hi VPN, Free VPN, Candy Gallery, Calendar Lite, Super Battery, Hi Security 2019, Net Master, Puzzle Box, Private Browser, Hi VPN Pro, World Zoo, Word Crossy!, Soccer Pinball, Dig it, Laser Break, Music Roam и Word Crush.