Kalleşliğin çukuru

YİNE KALLEŞ TUZAK

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde devam eden yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerleri taşıyan zırhlı araca, dün saat 06.00 sıralarında saldırı düzenlendi.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

PKK’lı teröristler, yola önceden döşedikleri el yapımı patlayıcıyı, araç o noktadan geçerken uzaktan kumandayla patlattı. Patlayıcıların teröristler tarafından çok önce döşendiği ortaya çıktı

UÇAKTA ŞEHİT OLDU

Araçtaki 12 jandarmadan 4’ü olay yerinde, 3’ü hastanede şehit oldu, 5’i ise yaralandı. Durumu ağır olan Kırıkkaleli Uzman Çavuş Yahya Şen ise dün akşam Gata’ya götürülürken uçakta yaşam savaşını kaybetti. Patlayıcının tuzaklandığı asfaltta 3 metre çapında, 1.5 metre derinlikte dev çukur oluştu.

DÜĞÜNE GİDECEKTİ

Batman şehitlerinden, araçtaki tek astsubay olan Ömer Yiğit Ulus’un (28), İzmir Bergama’daki ailesi acı haberle yıkıldı. 6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra astsubaylığa geçen ve bekar olan Ömer Yiğit Ulus, önceki akşam babasını telefonla arayıp “Yarın (dün) dayımın oğlunun düğünü için Bergama’ya yola çıkacağım” demiş.

TATİLDEN DÖNMÜŞTÜ

Batman’daki hain saldırıda şehit olan Uzman çavuş Okan Dinçer (29), kısa bir süre önce Balıkesir Bigadiç’teki ailesini ziyaret etmişti. Bekar olan Okan Dinçer, hafta başında görev yerine dönmüştü.

ANKARA'NIN ŞEHİDİ

Batman’da şehit olan Uzman Çavuş Özgür Can İnce (26), bugün memleketi Ankara’da toprağa verilecek.

TAYİN BEKLİYORDU

Batman’da şehit olan Amasyalı Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın (29), iki yıl önce evlenmişti. 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yapıyordu. şark görevi sona ermişti. Batı illerine tayininin çıkmasını bekliyordu.

KARDEŞİ 'GİTME' DEMİŞ

Batman’da şehit düşen eskişehirli Uzman Çavuş Neşet Gök (25), kısa bir süre önce ailesini ziyaret etmişti. Bekar olan ve 2 erkek kardeşi bulunan Neşet Gök’e 7 yaşındaki kardeşi Batuhan “Batman’a dönme, şehit olacaksın” demiş.

25 GÜNLÜK EVLİYDİ

Batman’daki saldırıda şehit olan 2 yıllık Uzman Çavuş Ali Hekim 9 eylül’de Antalya’da Arzu Demiralay ile yaşamını birleştirmişti. Düğünden sonra tekrar görev yerine dönen şehidin eşinin de 3 gün önce Antalya’dan Batman’a gittiği belirtildi. Ali Hekim’in cenazesi bugün memleketi Isparta’da defnedilecek.

1 YILDIR NİŞANLIYDI

Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu (29), Nesrin Atağ ile 1 yıl önceki nişan töreninde çektirdikleri fotoğrafın altına “nice beraber mutlu yıllara” diye yazıp sosyal medyada paylaşmıştı. Çift, düğün için Uğur Göksu’nun şark görevinin bitmesini bekliyordu.

GATA'ya götürülürken şehir olan Kırıkkaleli Uzman Çavuş Yahya Şen 24 yaşındaydı.